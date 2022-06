El piloto valenciano de motociclismo Héctor Barberá ha pedido perdón por el incidente que protagonizó en la madrugada del viernes con su novia en un hotel de Jerez, pero ha lamentado, a través de un comunicado oficial, el "injusto tratamiento social y mediático" que cree haber sufrido. Barberá fue condenado a seis meses de prisión y su novia a cinco meses por una agresión mutua, en un juicio rápido celebrado el pasado viernes en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jerez de la Frontera.



El juzgado impuso dicha condena al piloto valenciano por agresión tras una pelea con su novia, aunque la pena es conmutable por servicios sociales al tener Barberá antecedentes por dar positivo en un control de alcoholemia en enero de 2012 en Valencia. En el juicio rápido celebrado en la ciudad jerezana, su pareja, de 23 años, fue condenada a cinco meses de prisión, igualmente por agresión, aunque no deberá realizar en principio ningún trabajo social al carecer de antecedentes.



En el comunicado, Barberá asegura que no se siente orgulloso de lo ocurrido, y por ello pide "perdón a todas las personas que sea necesario, y en especial a mi familia, amigos y componentes de mi equipo deportivo que son realmente quienes me conocen".



Barberá asume su responsabilidad en este asunto, pero se considera "también afectado y agredido", como reconoció el propio juzgado tras seguirse el protocolo que marca la ley para este tipo de hechos.



"Una vez en los juzgados ambas partes prestamos declaración, y fuimos visitados por el médico forense, que corroboró las lesiones producidas hacia mi persona, aunque por respeto renuncio a dar más detalles sobre ello. Posteriormente, ambas partes aceptamos la resolución del Juzgado de Jerez", asegura Barberá en la nota.

“Meros rumores no contrastados“

El piloto de MotoGP indica que si ha aceptado esta resolución, ha sido para dar por concluido tanto el proceso judicial como "el injusto tratamiento social y mediático que de forma inmerecida he sufrido con calificaciones e imputaciones que han faltado gravemente a la verdad, injustas valoraciones" hacia él "al dictado de meros rumores no contrastados".



Barberá recuerda que tiene dos hermanas con las que se ha criado y a las que se siente muy unido, por lo que "en la vida" se le "ocurriría hacer daño a una mujer ni a nadie", además de asegurar que está "en contra de los malos tratos tanto a mujeres como a hombres".



"Considero que es un tema muy delicado y que muchas mujeres sufren de verdad y creo que aquí se está haciendo un uso indebido aprovechándose y amparándose en la ley la otra parte afectada", agrega el comunicado.



Con esta declaración, Barberá quiere dar "por zanjado este asunto con la firme intención de continuar como hasta ahora" con su carrera deportiva.