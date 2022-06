Fútbol | Albacete

Andrés Iniesta, futbolista del FC Barcelona y máximo accionista del Albacete Balompié, ha enviado una carta a los medios de comunicación en la que pide ayuda para salvar al club manchego de la desaparición.

Iniesta se ha sumado así a la campaña puesta en marcha por el club manchego para atraer accionistas a la tercera fase de la ampliación de capital que ha lanzado, en la que tiene que conseguir 3,7 millones de euros después de haber logrado solo 17.000 euros en las dos primeras.

Pedro Piqueras se implica en la salvación

Con el mismo objetivo, el periodista albaceteño Pedro Piqueras ha enviado otra carta en la que pide ayuda para salvar al equipo "de Juanito, de Santi, de Molina, de José Antonio Camacho" y, "sobre todas las cosas", de Andrés Iniesta.

"No es posible. Me dicen que el Albacete Balompié está a punto de desaparecer y me duele", así comienza el mensaje del comunicador de 57 años nacido en Albacete.

En los tres primeros días desde el lanzamiento de la campaña -que tiene el hastag #Compra1accióndelalba y una página web específica- se han vendido 304 acciones por un montante total de 18.240 euros, más que en las dos primeras fases de la ampliación de capital.