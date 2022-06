MotoGP | Reacciones

El australiano Casey Stoner (Honda RC 213 V), quien literalmente arrasó a sus rivales durante los entrenamientos para el Gran Premio de Australia de MotoGP, afirmó que esperaba "convertir este resultado en una victoria". [GP de Australia en vivo, este domingo 28 de octubre desde las 3:00h]

"Tenemos un buen ritmo de carrera y la verdad es que nos hubiera gustado poder trabajar un poco más en la moto por la tarde, pero la caída nos ha hecho perder bastante tiempo", lamentó Stoner que podría lograr su sexta victoria en el circuito de Philip Island.

"Hemos dado un paso adelante en las últimas carreras y es emocionante haber conseguido el mejor tiempo en casa", reconoció Stoner que se ha impuesto a Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, los dos españoles que están peleando por el Mundial de MotoGP.

"En general la moto iba bien desde el viernes y me siento cómodo, aunque no ha sido fácil y cuando he montado el neumático duro, en la vuelta de salida, en la curva Honda, la moto me ha escupido", explicó sobre su accidente.

"Intenté no golpearme la pierna al caer al suelo y, por suerte, no me he hecho nada", dijo.

Lorenzo: "La segunda posición es buena" Por su parte, el español Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1), actual líder del campeonato, aseguró estar satisfecho pues "la segunda posición es buena aquí, por estar detrás de Stoner". “Casey es aquí de otro planeta“ "Casey es aquí de otro planeta, se le ve que va a un ritmo muy alto y cómodo en todo, controla las derrapadas y acelera muy bien en todas las zonas del circuito, por lo que será muy complicado poder estar con él en la carrera", reconoció Lorenzo. "Es cierto que estamos más cerca de él, pero en los entrenamientos hicimos un tiempo muy bueno con el neumático blando y lo verdaderamente importante será hacer una buena salida para colocarnos detrás de Casey al llegar a la primera curva, e intentar mantener su ritmo al menos durante las dos primeras vueltas", explicó Lorenzo, quien de acabar segundo tras el australiano se proclamaría matemáticamente campeón del mundo de MotoGP en 2012.