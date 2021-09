El técnico del Real Madrid, José Mourinho, ha restado importancia a la derrota de su equipo en Dortmund ante el Borussia Dortmund (2-1), en la tercera jornada de la Liga de Campeones, y ha asegurado que pese a perder el liderato de grupo "la situación no es dramática".

"Ha sido un partido de pocas oportunidades, poca creación. Un partido complicado. Al descanso hablamos de que en el segundo tiempo con un error perdíamos y con un acierto ganábamos. Un partido muy difícil para demostrar superioridad".

"Ellos marcaron y se metieron atrás. Hemos creado oportunidades de gol pero hemos perdido un partido, que no es una satisfacción, pero no es dramático. Somos segundos en un grupo que no es de broma. Es un grupo serio".

Mourinho es optimista pese a la primera derrota madridista en Europa y ha recordado que dos de los tres partidos que restan de la fase de grupos los disputarán en el estadio Santiago Bernabéu.

"La situación no es dramática, hay seis puntos que jugamos en dos partidos en casa. Tenemos a nuestro alcance lograr los puntos para meternos en octavos de final".

Por último, ha destacado la presión que sintió el Real Madrid en el Signal Iduma con 80.000 espectadores. "El campo empuja y es un ambiente óptimo porque lo hace de un modo muy educado, tranquilo sin ningún tipo de agresividad".

"A todos nos gusta jugar así en campos adversarios. Definí con mis jugadores el partido como el que los goles se marcarían por balón perdido. Solo había espacios en momento de transición, ellos marcaron y ganaron".