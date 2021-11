Casillas: "Decir que soy el chivato está fuera de lugar"

El capitán del Real Madrid y la selección española, Iker Casillas, ha respondido con un mensaje de madrugada en su cuenta personal de Facebook a quien le acusa de filtrar lo que ocurre en el vestuario madridista al asegurar que llamarle chivato "está fuera de lugar".

"En los últimos meses, sin quererlo, me he visto ligado a varios asuntos. Que si no celebro un gol y es porque estoy triste (la gente que me conoce sabe que si encajo un gol y creo que puedo hacer más, me joroba), otro día que si no apoyo a mi compañero Cristiano (soy un admirador de su juego a más no poder), otro que si soy el chivato y filtro cosas".

"A estas alturas de mi vida deportiva y después de trece años en el club más grande del mundo, está fuera de lugar. Creo que me conozco a toda la prensa deportiva, pero de eso, a decir que soy yo... me parece ventajista".

Por último, el capitán ha dejado clara su admiración a su técnico en el Real Madrid, el portugués José Mourinho. "Luego otro asunto: que si Mou y yo no nos soportamos. Si hay alguien al que respeto por encima de todo es a mi entrenador, que ha vuelto a situar al equipo en el sendero de los éxitos".

"¿Qué más? Ah, si! Uno que me hace gracia: dicen que tengo una bandera de España en mi fachada cuando es la fachada de mi vecino. En fin, que espero y deseo que las cosas en lo deportivo vayan mejor, os aseguro que es lo que yo más quiero!! Recordad: se os aprecia!!".