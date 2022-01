El doble campeón del mundo español de Fórmula Uno Fernando Alonso (Ferrari), líder del Mundial 2012, que ha sido quinto en la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Japón, ha declarado en el circuito de Suzuka, que "la jornada ha sido razonablemente buena".



"Me gusta pilotar en Suzuka", ha explicado Alonso acerca del circuito en el que se impuso en 2006 (donde dio un gran paso para anotarse su segundo título mundial consecutivo), en un Gran Premio que se volvería a adjudicar dos años después, pero en Fuji, donde se convirtió en el único en ganar en ambas pistas japonesas.



"Se trata de una pista muy bonita a la que me encanta venir a correr, y que con sus características y sus rápidas 'eses', me recuerda mucho a Spa (sede del Gran Premio de Bélgica)", comentó Fernando, que lidera el Mundial con 194 puntos, 29 más que el alemán Sebastian Vettel (Red Bull) y con 45 de ventaja sobre el finés Kimi Raikkonen (Lotus), que es tercero.



"En general, la sensación es buena, y no creo que las altas temperaturas puedan ser un problema para los neumáticos. Hemos hecho ya muchas carreras en condiciones de intenso calor, y no hace tanto, dado que Singapur fue hace sólo dos semanas", señaló el líder del Mundial. "Y, tal y como hicimos allí, vamos a tener que aprender a gestionarlas, como tendrá que hacer todo el mundo", indicó el doble campeón del mundo asturiano.



"Es difícil decir si aquí vamos a poder ser tan competitivos como lo fuimos en Silverstone (en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el que concluyó segundo). De eso hace ya tres meses y no sabemos exactamente cómo han evolucionado los coches de nuestros rivales comparado con lo que hemos avanzado nosotros", ha manifestado Alonso en Suzuka.



"Tendremos que esperar a mañana", opinó el capitán de Ferrari. "En cuanto a las pequeñas mejoras que hemos traído, no hay mucho que decir; tendremos que invertir más tiempo en observar cómo se comportan", apuntó.