Un Málaga de Champions derrota al Zaragoza en La Romareda

Ficha técnica: 0 - R. Zaragoza: Roberto; Goni, Alvaro, Paredes, Abraham; José Mari, Pinter; Montañés (Ortí, min.75), Romaric (Aranda, min.63), Wílchez (Víctor Rodríguez, min.61); y Hélder Postiga.



1 - Málaga C.F.: Caballero; Jesús Gámez, Demichelis, Weligton, Monreal; Toulalan, Camacho; Joaquín (Sergio Sánchez, min.90), Isco (Duda, min.81), Eliseu; y Fabrice (Saviola, min.46).



Goles: 0-1. min.55. Camacho.



Arbitro: Undiano Mallenco, del C. Navarro. Amonestó con tarjeta amarilla al local José Mari y a los visitantes Weligton, Camacho, Saviola y Duda.



Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de liga disputado en el estadio de La Romareda de Zaragoza ante unos 20.000 espectadores. Realizó el saque de honor la waterpolista aragonesa Andrea Blas, que se proclamó subcampeona olímpica con la selección española en Londres. Los jugadores del Málaga lucieron, antes del partido, unas camisetas manifestando su apoyo a los afectados por los incendios que se han producido en Málaga esta semana.

El Málaga se ha impuesto al Zaragoza en su visita a La Romareda (0-1), en el partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga BBVA, en donde un solitario gol de Ignacio Camacho en la segunda mitad dio los tres puntos al conjunto de Pellegrini.

Tras su reciente clasificación para la Champions, el Málaga prolonga con esta nueva victoria su buena racha y continúa invicto en Liga ante un Zaragoza que cosecha su segunda derrota en casa, en una nueva temporada en donde, tras tres jornadas, tan sólo suma un punto.

Así, comenzó un eléctrico partido que, desde el inicio, mantuvo un alto ritmo de juego con jugadas rápidas en ataque por parte de los dos equipos. En el lado local, un gran Postiga llevaba el peligro a la portería de Caballero mientras que, en el equipo de Pelegrini, Eliseu encontraba en un gran Joaquín a su mejor aliado en la banda.

Con ocasiones para ambos lados, aunque siempre con el Málaga como mayor dueño del balón, Romaric rozó el gol maño con un duro disparo que finalmente se marcó fuera. Como respuesta, el Málaga asustaba al público local con peligrosas internadas por banda que no terminaban de transformar en gol ninguno de los atacantes malaguistas.

Sin embargo, y aunque el partido era de ida y vuelta, el marcador no se movió hasta la segunda mitad cuando, tras un buen lanzamiento de esquina, Camacho irrumpía con fuerza en el primer palo y, con un gran testarazo, ponía por delante al Málaga.

Con el encuentro controlado, el equipo andaluz no se relajó y aunque el Zaragoza no bajó los brazos y consiguió llegar con peligro a la meta de Roberto, que tuvo que emplearse a fondo en varias ocasiones, el resultado finalmente no se movió y los tres puntos volaron finalmente a Málaga.