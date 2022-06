GP República Checa | MotoGP

El piloto español Toni Elías se subirá de nuevo a la Desmosedici GP12 del Pramac Racing Team de MotoGP como sustituto del lesionado Héctor Barberá en el Gran Premio de la República Checa que se disputa este fin de semana.

El equipo satélite de Ducati ha confiado por tercera vez en el piloto de Manresa, quien ya sustituyó al valenciano en las citas previas de Laguna Seca, donde no terminó la carrera, y en Indianápolis, donde firmó la undécima posición.

Tras su readaptación a la moto de 800cc en estas dos carreras, los responsables de la escudería esperan que el manresano pueda mejorar sus prestaciones en esta tercera oportunidad y han apelado al buen resultado conseguido por Elías en la pista de Brno en la temporada 2008, cuando consiguió una segunda posición.

Héctor Barberá, permanecerá varios días en reposo tras la caída que sufrió en los primeros entrenamientos libres para el Gran Premio de Indianápolis. El piloto sufre una pequeña fractura en la parte anterior de la sexta vértebra dorsal.

Nicky Hayden otra baja para el circuito de Brno

Nicky Hayden tampoco estará presente este fin de semana en el Gran Premio de La República Checa. El estadounidense, que se lesionó la mano derecha tras sufrir una caída en la sesión clasificatoria del GP de Indianápolis, ha decidido guardar reposo.

“Es duro perderse otra carrera. No tengo grandes problemas, pero mi mano está todavía muy hinchada y no tengo mucha fuerza" ha declarado el piloto.

Además, Hayden a querido seguir las recomendaciones de sus médicos que insisten en que no participe en la carrera. "Como piloto no me gusta quedarme en casa y perderme tiempo en la pista y los puntos, pero tengo que escuchar a los expertos, tratar de curarme y prepararme para Misano".

El piloto estadounidense, que espera regresar en Misano, no será reemplazado en la República Checa. Por ello, el Ducati Team saldrá a la pista de Brno únicamente con Valentino Rossi.