Gasol: "Este equipo vive y muere unido"

Pau Gasol, minutos después de lograr el pase a la final olímpica de Londres 2012 al doblegar a Rusia, dijo en la zona mixta que España se caracteriza por ser un equipo que "vive y muere unido".

"Somos una unidad. Vivimos y morimos juntos. Ese es nuestro orgullo. En los momentos de ansiedad, cuando peor van las cosas, nos unimos y pase lo que pase lo hacemos juntos. Esa es la razón de nuestro éxito durante tantos años", manifestó el ala-pívot. Tras una primera parte de juego pésimo, los de Sergio Scariolo reaccionaron para terminar imponiéndose por 67-59.

“No estamos satisfechos con llegar a la final“

"Estoy muy contento de nuestro trabajo, del espíritu de sacrificio y del carácter ganador que hemos mostrado y que nos permite estar de nuevo en este tipo de momentos", declaró. "Es algo enorme lograrlo dos veces con cuatro años de diferencia, pero no estamos satisfechos con llegar a la final. En la primera parte el aro se nos hacía cada vez más pequeño con cada tiro que fallábamos, pero en el descanso hablamos para quitarnos de encima la tensión. Después los exteriores tiraron con confianza y se sintieron con seguridad", apuntó.

Reyes: "Podemos jugar mal una parte y después reaccionar y sacar el partido" El pívot español Felipe Reyes, que ha aportado unos minutos de calidad en los últimos dos cuartos del partido, ha comentado que siempre hay que tener "confianza" en el equipo, ya que es capaz de jugar "una mala primera parte" y después "reaccionar tranquilamente". "Hay que tener confianza en este equipo. Muchos, cuando las cosas van mal, hablan mal y critican y cuando las cosas van bien se unen todos al carro. Los que conocemos a este grupo, sabemos de lo que somos capaces, podemos hacer una mala primera parte y después reaccionar tranquilamente y sacar un partido adelante", ha recordado. Ha comentado Felipe Reyes que en estos partidos como los jugados hoy, en los que España tuvo que remontar trece puntos, cuenta muchos la experiencia. "Cuando has jugado muchos partidos de este tipo, al final hay detalles que hacen que la balanza se decante hacia un lado u otro. Creo que nosotros hoy hemos estado muy bien", ha dicho. Reyes, de 32 años, ha admitido que para él era "muy importante" acabar bien este torneo olímpico y conseguir medalla. "Va a ser mi último gran torneo con la selección. De momento ya tengo el objetivo cumplido antes de venir aquí, que era colgarme una medalla, y ahora a luchar por el oro", ha dicho.

Scariolo: "Siempre competimos y eso nos hace especiales" 07.03 min Entrevista a Sergio Scariolo Sergio Scariolo, entrenador de la selección española, aseguró que uno de los grandes secretos del equipo es que siempre compiten y eso les hace "diferentes". "Ahora mismo siento una emoción indescriptible. Hemos ganado una medalla olímpica. Millones de personas sueñan con ella y muchos lo hacen incluso mejor que nosotros y nunca lo han logrado. Siempre competimos y eso nos hace especiales", dijo Scariolo. "Pero seguimos en competición. No hemos acabado. Nos sentimos muy bien por haber logrado llegar a la final a pesar de las circunstancias y creo que tiene mucho mérito lo que hemos hecho", añadió el seleccionador de los españoles. El técnico habló de la primera parte. "Nos pusimos nerviosos y jugamos con prisa. No hicimos lo que habíamos hablado. En el segundo tiempo nos relajamos un poco, subimos nuestro nivel defensivo y forzamos errores del rival, y lo más importante: ¡nos entraron los tiros! Por muy bien que juegues si no metes puntos no ganas", subrayó el entrenador italiano. “Solo dije que quedaban 20 minutos y que había que intentarlo“ En el descanso el equipo cambió la cara. "Sólo dije que quedaban veinte minutos y que había que intentarlo. El resto fue cosa del carácter de los jugadores. La defensa mejoró muchísimo e hicimos un gran trabajo. Hay que dar crédito a los jugadores porque saben lo que se hacen", indicó. "Estoy especialmente satisfecho de la aportación de Felipe (Reyes), San Emeterio y Llull. Han ayudado mucho cuando se les necesitó", añadió. "Nos merecemos esta final más que en ningún otro torneo que hayamos disputado, por haber superado tantos obstáculos. Más que un entrenador me he sentido, a veces, un químico que buscaba la fórmula perfecta. Hemos tenido que superar muchas pruebas y hemos tomado riesgos, pero el resultado ha sido más que satisfactorio", finalizó Sergio Scariolo.

Navarro: "El cambio en la segunda parte fue radical" Por su parte, Juan Carlos Navarro, escolta de la selección española, reconoció que el cambio que dio el juego del equipo de Sergio Scariolo en la segunda mitad "fue radical" y que en esos minutos se pudo apreciar la verdadera cara del grupo. "Todo el mundo lo ha visto. En el tercer y cuarto periodo el cambio a nivel defensivo fue radical. Cuando todos estamos así de metidos la calidad sale adelante. Dijimos que había que ir poco a poco, remontar sin prisa, sin tiros rápidos y buscando al hombre más abierto", manifestó. El catalán admitió el alto nivel en la competición olímpica y que cualquier despiste podía dar al traste con las aspiraciones de España. "No es fácil. Aquí los equipos juegan muy bien y si no estás concentrado te hacen parciales muy grandes. Estamos otra vez en la final y esperamos haber recobrado la confianza de toda la gente", declaró. Acerca de si posible rival en la final, que saldrá del duelo entre Argentina y Estados Unidos, dijo que hay que esperar a ese resultado, pero que en caso de que sean los norteamericanos, España tratará de que no tengan "demasiadas posesiones, no perder muchos balones y controlar el rebote". "Hacer todo eso junto es difícil pero lo intentaremos. No sé si podremos llegar a los 100 puntos como en Pekín porque no tenemos tan buenos porcentajes, pero los puntos no son lo importante, sino estar bien en defensa", declaró.

Sergio Llull: "Hemos vuelto a hacer historia" Sergio Llull, escolta del Real Madrid y la selección española, dijo que la plantilla de Sergio Scariolo ha logrado hoy el objetivo que se había propuesto al comienzo de la preparación -conseguir una medalla en Londres 2012- y que ha vuelto "a hacer historia". "Estoy muy contento; hemos vuelto a hacer historia y ya tenemos una medalla seguro, que era el objetivo que nos planteamos al principio de la concentración. Ha sido un partido duro y muy disputado. No estuvimos nada cómodos en la primera parte pero después salimos a morder y estuvimos más acertados, defendiendo fuerte", declaró. “Nos dijimos que esos no éramos nosotros“ El menorquín reveló que hubo una charla importante en el paso por los vestuarios para cambiar el signo del partido. "Nos dijimos que esos no éramos nosotros. Que no teníamos que ganar el partido en dos minutos y que si se iban de siete u ocho no era cuestión de meter un triple que valiera nueve. Había que jugar con calma y tranquilidad. Estuvimos duros en el rebote, en defensa y nos divertimos, que así es cuando jugamos bien", manifestó.