El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha instado a la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) a que incoe expediente al atleta Ángel Mullera y adopte las medidas cautelares que procedan en relación al presunto dopaje del deportista.

En un comunicado remitido a EFE, el CSD ha informado que se mantuvo una reunión con el presidente de la RFEA, José María Odriozola, tras la cual se instó a que el Comité de Disciplina Deportiva de dicha federación incoe "el correspondiente expediente disciplinario y adopte las medidas cautelares que procedan a fin de comprobar la veracidad del contenido de las graves afirmaciones vertidas".

El objetivo es evitar, según el CSD, que en la representación española en los Juegos de Londres 2012 pueda haber un solo deportista sobre el que pesen dudas de su compromiso con el juego limpio.

La Agencia Estatal Antidopaje, por su parte, ha comentado que está llevando a cabo "actuaciones" e "investigaciones" sobre el presunto dopaje de Mullera. La Agencia ha precisado que para evitar interferir en el curso de las actuaciones, "una vez concluidas las mismas y en el momento en el que sea procesalmente oportuno se dará cumplida información sobre su resultado".

"Tras la noticia aparecida sobre mí que me relaciona con el ofrecimiento de un plan de dopaje deciros que estoy muy tranquilo ", dice Ángel Mullera en su twitter .

"Parece ser que un correo electrónico es muy fácilmente manipulable y no tendría fuerza jurídica. La única arma de combate en manos de la Federación son los controles antidopaje, y Mullera ha pasado en siete meses más que Sandra Myers en toda su vida", añadieron las mismas fuentes.

"A primeros de año recibimos un correo electrónico anónimo que denunciaba el caso . El asunto se puso en manos de la asesoría jurídica, igual que hizo el Consejo Superior de Deportes, y en ambos casos consideraron que no había forma de utilizar ese material a efectos disciplinarios", explicaron fuentes de la Federación.

Tras conocerse la noticia, la Federación Española de Atletismo (RFEA) y el Consejo Superior de Deportes (CSD) han disipado las acusaciones de dopaje y ambas organizaciones han afirmado o que Mullera no ha dado positivo en ninguno de los controles antidopaje, de orina y sangre, a los que se le ha sometido antes de los Juegos Olímpicos.

El atleta catalán habría recurrido a un plan de dopaje con EPO , según publica el diario AS tras interceptar unos correos electrónicos de Mullera y un preparador físico.

Alejandro Blanco, inflexible contra el dopaje

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha afirmado este viernes que a los Juegos de Londres "no va a ir nadie que no tenga claro su papel con el dopaje", en alusión al atleta español Ángel Mullera, que habría recurrido presuntamente a un plan de dopaje para lograr su clasificación olímpica.

"El COE y el deporte español no pueden permitir que nadie pueda poner en duda la limpieza de sus deportistas. A Londres no va a ir nadie que no tenga claro su papel con el dopaje. Debe quedar totalmente claro su relación con el dopaje", ha subrayado Blanco.