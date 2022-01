David Ferrer: "Volveré para los Juegos jugando igual"

El español David Ferrer, quinto tenista del mundo, afirmó tras caer en cuartos sobre la hierba de Wimbledon que volverá a Londres a finales de este mes para disputar los Juegos Olímpicos dispuesto a desplegar el mismo tenis combativo que ha exhibido en el tercer Grand Slam de la temporada.

Ferrer, el español que más lejos ha llegado en la edición número 126 del torneo sobre hierba, claudicó finalmente ante el cuarto cabeza de serie, el británico Andy Murray, un encuentro extenuante que solo cedió tras casi cuatro horas de juego (6-7(5), 7-6(6), 6-4 y 7-6(4)) [Así fue el partido Murray - Ferrer].

"Estoy con confianza en mi juego. Nunca había hecho cuartos de final aquí, en Wimbledon. He mostrado un gran tenis estas dos semanas. Ahora quiero descansar, relajarme un poco en casa, y volveré para las Olimpiadas jugando igual", señaló el tenista de Alicante, de 30 años, que superó este año por vez primera la cuarta ronda sobre la hierba de Londres.

"Ha sido un partido muy bueno, pero Andy te baja mucho la bola, te lleva al límite y te resta muy bien", describió el de Jávea, que se sintió "muy bien físicamente" durante un duelo de gran exigencia.

Ferrer dejó pasar una bola de set en una segunda manga que se acabó apuntando su rival, uno de los momentos cruciales del encuentro. "Ese punto en el segundo set ha sido muy duro, ha llegado cuando estaba un poco cansado y no me he parado, todo ha ido quizás demasiado deprisa y he fallado un poco de primeras, aunque es verdad que él me ha llevado al límite".

En un día marcado por la lluvia intermitente al suroeste de Londres, el alicantino vio cómo el encuentro se suspendía durante 25 minutos en la recta final. Tras el parón, "los dos comenzamos de cero, tanto él como yo empezamos a servir mejor al estar más descansados. Cómo él saca mejor que yo, continuó con algo de ventaja en ese aspecto".