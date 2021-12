Tenis | Masters 1000 Madrid

La organización del Madrid Open defiende la polémica pista azul, pero no puede dejar de ver con preocupación cómo los dos actuales 'capos' del tenis mundial amenazan con plantar al torneo. El director del mismo, el extenista español Manolo Santana, no entiende a Nadal y asegura a Radiogaceta de los Deportes (RNE) que el domingo, para las finales, "estará perfectamente. Después del Open USA las pistas estarán mejor, que mande la ATP los técnicos que crea convenientes".

"Yo no entiendo a Nadal ni comparto lo que dice pero cada uno es libre de expresarse como quiera", ha dicho Santana sobre la amenaza del balear de no presentarse en Madrid el año que viene.

Las quejas de Rafa llegaron después de su derrota contra Verdasco, donde llegó a tener 5-2 y su servicio en el tercer set. "Un gran campeón que tiene dos roturas de servicio no suele dejar pasar esas oportunidades. No sé qué le pasó por la cabeza pero luego Fernando jugó increíble", ha comentado el director del torneo.

El otro contendiente, Fernando Verdasco, también ha hablado para Radiogaceta. El tenista madrileño prestó su imagen para la presentación del torneo y de la pista, por ello se muestra con otro talante.

"El año pasado la pista era marrón y patinaba. Patina por la sequedad de Madrid, que no está a nivel del mar y sí a 600, 700 metros de altura. Yo ya patinaba por toda la pista el año pasado. El color no es el causante de que la pista resbale", ha defendido.

Sobre las exigencias de Nadal al torneo, ha añadido: "Rafa querrá jugar todos los torneos con el mismo color de la tierra. A mí no me cambia mucho las cosas el color. Hay que intentar de cara al futuro que no resbale y que sea más parecida a otras pistas de tierra".

El madrileño recuerda que hubo quejas en el Masters 1000 de Montecarlo por los supuestos baches de la pista: "En Montecarlo dos jugadores se rompieron el tobillo y no hubo ni la cuarta parte de polémica. Allí sí debería haber habido polémica. Si nos resbalamos nos resbalamos todos. Nos gustaría que fuera la pista perfecta pero nos tenemos que adaptar a lo que hay".