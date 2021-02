Karanka: "No es dar pistas, jugaremos con un 4-3-3"

CONVOCATORIA DEL REAL MADRID Porteros: Casillas, Adán y Jesús. Defensas: Ramos, Varane, Pepe, Marcelo, Albiol, Arbeloa y Coentrão. Centrocampistas: Kaká, Xabi Alonso, Özil, Di María, Sahin, Altintop, Callejón, Lass, Granero y Khedira. Delanteros: Cristiano Ronaldo, Higuaín y Benzema.

Mourinho no ha querido comparecer en la rueda de prensa previa al partido que enfrenta al Real Madrid este sábado al FC Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu. Quien lo ha hecho ha sido su segundo técnico, Aitor Karanka. [Real Madrid - FC Barcelona en vivo, sábado a las 22:00 h. en RTVE.es].

Ante la pertinente pregunta de por qué no ha comparecido el primer técnico, Karanka se ha limitado a decir que eso ya lo ha contestado antes. "Llevo más de 30 ruedas de prensa aquí y a la pregunta de que no esté Mourinho ya la he contestado en otras ocasiones", ha dicho.

Y quiere dejar claro que Mourinho no le ha dicho lo que tiene que decir, que ya se conocen suficientemente despues de este tiempo juntos. "Nos conocemos hace año y medio y no hace falta que Mourinho me diga nada de lo que tengo que decir. El mensaje que puede decir el míster es el mismo que pueda decir yo o cualquiera del equipo. Es un partido que le va a gustar a todo el mundo y el equipo va a estar arropado por la afición"

Partido especial pero son tres puntos El discurso del segundo técnico blanco ha pasado fundamentalmente por destacar que el Madrid hará su partido y que, aunque es un partido especial, no dejan de ser tres puntos en juego. A pesar de repetir el mensaje en varias ocasiones, que son solo tres puntos los que hay en juego, el entrenador madridista ha tenido que acabar reconociendo que no es un partido más. En otras ocasiones, los enfrentamientos directos han sido transcendentales. "No es un partido más y ahora mismo no es una rueda de prensa más pero sí que es verdad que son tres puntos y que no va a cambiar nuestra forma de trabajar". “Esos tres puntos no van a cambiar prácticamente nada“ "Creo que nosotros estamos bien, en buena línea. Afrontamos todos los partidos de la misma manera y es un partido más aunque sea un rival directo. Son tres puntos más y esos tres puntos no van a cambiar prácticamente nada", ha apuntado. "Hasta que se llegue al final es un partido de todos. Hay muchas variantes tácticas y sabemos cómo lo haremos nosotros. Tenemos nuestros principios y hasta el final será un partido importante", señala Karanka.

Saldrán con un 4-3-3 y no tiene truco El sistema de juego sí que lo ha desvelado. El Real Madrid jugará con un sistema de 4-3-3 pero lo que no ha querido decir es el once titular. "Este partido se va a plantear con un 4-3-3 con Di María, Cristiano y Benzema o Higuaín", y no quiso despejar la incógnita de si estará el argentino o el francés. "Uno de los dos estará. Tenemos la opción de Higuaín y Benzema, hay muchas opciones y mañana se verá". Ante la diferencia de puntos que tienen con los azulgrana, no cambiaran las cosas porque haya más o menos puntos entre ellos. "Son igualmente tres puntos y el once que vamos a sacar es el que consideramos adecuado. No tiene nada que ver con la diferencia de puntos que hay ahora entre los dos equipos", señala. Además, ha confirmado que decir el sistema con el que saltarán al Bernabéu ante los azulgrana no es dar pistas al rival. "No es una pista, es el sistema que vamos a hacer y las opciones que tenemos", confirma Aitor.

Conocen bien al rival Así, los madridistas harán su partido, plantearán su sistema, sin pensar en lo que pueda hacer el rival. Le conocen bien y han barajado todas las posibilidades azulgranas. Juegue Messi, Cesc o cualquier otro culé, tienen variantes para todo. "Sabemos todos los sitemas que puede platear el Barcelona. Las variantes tácticas están todas vistas", ha destacado. “No firmamos el empate“ Este encuentro liguero lo tratan de forma distinta a los jugados anteriormente porque las competiciones han cambiado. "El año pasado hubo planteamientos de todo tipo porque eran distintas competiciones", apunta el segundo técnico blanco. Lo que sí ha dejado claro es que van a por la victoria, como siempre, señala. "No firmamos el empate. Todos los partidos se plantean para ganar y prueba de ello es que ante el Ajax ya estabamos clasificados y fuimos a ganar", dice Karanka.

Que siga la tranquilidad De cara al futuro, tras el 'clásico', esperan que todo siga tranquilo como hasta ahora. "Si ganamos sumaremos tres puntos más pero no va a cambiar nuestra manera de plantear el resto de encuentros. Preparamos todos los partidos igual y todos tienen su dificultad. Después de lo que pase en el partido, lo que pretendemos es tener el equilibrio que estamos teniendo ahora", destaca. Lo que sí que tienen asumido es todos los partidos que quedan de Liga son importantes. "Le damos importancia a todos. No te sirve de nada ganar al Barcelona y luego perder puntos en otros campos", ha dicho.