La casta de Ferrer deja la Davis a tiro de dobles

David Ferrer deja la final de la Copa Davis a tiro de dobles. El número 2 del equipo español doblega a Juan Martín del Potro, todo un campeón del US Open 2009, para poner a España 2-0 en la serie. Una exhibición de resistencia de más de cuatro horas y media (6-2, 6-7, 3-6, 6-4 y 6-3). [España - Argentina, final de la Copa Davis en directo, 2-4 de diciembre por La 1 y RTVE.es]

El alicantino preveía el jueves en el sorteo un partido largo contra 'Delpo', de mucho 'rally' y desgaste, y no se equivocó en el pronóstico. Lo que no sabemos es si acertó en el resultado, porque no lo quiso anticipar.

Un guión casi calcado al de la Davis de 2009 en cuanto al metraje se refiere. En Barcelona Ferrer se apuntó a la sesión nocturna con una remontada épica frente a Radek Stepanek. El argentino de Tandil, rival de 2011, aun con su físico algo mermado es mucho más rival que el checo.

El partido se decidió en un quinto set eléctrico después de cuatro anteriores a cara de perro que depararon cuatro horas de encuentro, más lo que duró el definitivo. Un encuentro jugado de poder a poder que se terminó decantando por el que más aguante tuvo.

Aguante es lo que tuvo la grada de La Cartuja, encomiable por parte de cada bando, que lejos de desfallecer contagiaron sus ánimos hasta a los banquillos de los equipos, lo que provocó algún que otro malentendido entre los rivales.

En la exhibición anterior de Nadal frente a Mónaco los cánticos -españoles- eran de júbilo, pero en el Ferrer - Del Potro eran de verdadero aliento a los dos gladiadores que se batían sobre la arena. Era el "vamos, vamos Argentina" y "vamos, Delpo" contra el "a por ellos" y el "yo soy español".

Comienzo esperanzador El partido comenzó bien para Ferrer. Un primer set ganado relativamente rápido, a pesar de los duros intercambios, gracias a dos roturas en el cuarto juego y en el octavo y definitivo. El de Jávea (Alicante) solo se vio algo agobiado con 4-2 y dos bolas de 'break' en el desempate, que en parte concedió gracias a errores propios. Afortunadamente para él, los levantó igualmente con puntos de clase. 'Ferru' dejaba detalles con su derecha y se permitía incluso cambios de ritmo con dejadas difíciles de responder para un tenista de la envergadura de Del Potro. Sumado su acierto con el revés, del que desconfía en otras ocasiones, el resultado es un Ferrer muy seguro e inapelable. El mismo luchador se vio obligado a remontar un 'break' en contra en el segundo set. Una manga que duró más de una hora y dio aire a un Del Potro que atesora mucha calidad. El argentino tocaba línea donde antes iba fuera y se anotaba puntos ganadores decisivos. Los cánticos de "vamos, Delpo" volvieron a dejarse notar, a pesar de los esfuerzos de la megafonía por animar al resto del público, el español, con la versión del himno de la 'Armada' de Álex Ortiz. El esfuerzo de Ferrer solo sirvió para alargar el parcial hasta el 'tie break', en el que Del Potro hizo mucho daño y dejó tocado de moral al español.

Del borde del abismo a la reacción No obstante, parecía que el más perjudicado iba a ser Del Potro cuando se vio con 3-1 y una rotura en contra. El de Tandil se enrabietó y superó la versión que Ferrer esperaba: no era que dominara todos los golpes, derecha y revés, es que le dominaba a él en todos esos golpes. Sobre todo hacía mucho daño el revés paralelo del tandileño. 'Delpo' remontó el 3-1 adverso con cinco juegos consecutivos; un parcial con el que Ferrer parecía herido de muerte. Una escapada al vestuario para ir al baño en el descanso le dio oxígeno extra. Otro tenista quizá, pero no el alicantino de hierro. 'Ferru' igualó a dos sets en una cuarta manga decisiva, aunque no definitiva matemáticamente. La tensión y el cansancio dieron más protagonismo a los errores y ahí destacó la mayor regularidad de Ferrer. Del Potro se confió en exceso cuando de nuevo igualó el 'break' con el que el español había ganado el cuarto juego. El argentino ganaba su saque con facilidad y ponía en apuros el de su rival; pero esta vez no lograba romperlo. En ese momento ya no valían de nada los ruegos del juez de silla Carlos Ramos (Portugal) por pedir que las aficiones respetaran a los tenistas, porque no lo hacían ni sus compañeros de banquillo. El partido parecía condenado a otro largo 'tie break', cuando tres errores consecutivos de Del Potro en el décimo juego, con su servicio, le pusieron en desventaja. Salvó el primer punto de 'break' con un saque directo, pero regaló el siguiente y el set con una doble falta.