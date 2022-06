Fútbol | Biografía de Ibrahimovic

El delantero del Milan y exjugador del Barcelona, Zlatan Ibrahimovic, justificó la próxima publicación de su autobiografía, en la que repasa su vida, señalando que sentía que era la hora de contar su historia.



"Era mi turno para decir mi verdad, mi propia historia, precisamente como el título. Era la hora de que yo hablara", dijo Ibrahimovic al diario 'Aftonbladet'.

Según Ibrahimovic "nunca" dudó de que era necesario dar su versión, "no se trata sólo del Barcelona, eso es sólo una décima parte de lo que aparece en el libro".



En "Jag är Zlatan Ibrahimovic" (Yo soy Zlatan Ibrahimovic), que sale a la venta el día 15, el delantero del Milan revela que acusó, durante una discusión, al entrenador del Barcelona, Pep Guardiola, de no tener "huevos" y de "cagarse" con Mourinho, técnico del Real Madrid, según han adelantado medios suecos.

“He dicho todo lo que sé en este libro“

Pero el jugador de origen bosniocroata rechaza que hayan sido la animadversión o algún motivo oculto los que lo han llevado a escribir el libro, sino sólo su deseo de contar su versión. "Si alguien tiene otra cosa que decir o sabe algo que yo no sé, es bienvenido a decirlo, pero yo ya he dicho todo lo que sé en este libro", afirmó.



No obstante, admitió que su estancia de un año en el Barcelona había sido muy distinta a lo que él esperaba, ya que siempre había soñado con jugar en el club blaugrana. "A veces es mejor contentarte con lo que tienes que tener un sueño y cumplirlo y que el sueño casi te mate", explicó.



Milan y Barcelona se enfrentarán dentro de dos semanas en partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones, e Ibrahimovic da por seguro que alguna gente se encargará de caldear el ambiente previamente. "Está claro que alguien seguro que intentará picar a la gente con mis declaraciones y con lo que ha pasado antes. Pero no es algo en lo que piense", aseguró.



Según los fragmentos de la biografía adelantados, el origen del conflicto de Ibrahimovic con Guardiola radica en el cambio de posición de Lionel Messi, que pasó a jugar de delantero centro mientras aquel estaba lesionado y al final acabó quedándose allí.



El delantero del Milan ya ha aireado con anterioridad en distintos momentos sus desavenencias con Guardiola, a quien se refirió despectivamente con el apelativo de "filósofo" y al que criticó por no saber, en su opinión, tratar a los jugadores.