Vettel: "Ha sido la sesión de clasificación más dura de la temporada"

El alemán Sebastian Vettel (Red Bull), autor de la 'pole position' del Gran Premio de Japón, decimoquinta prueba del Mundial de Fórmula Uno, ha afirmado que la sesión de clasificación ha sido la más dura del año.

"Ha sido las más dura. Ha habido muy poco entre Jenson y yo", ha comentadoo Vettel, que batió a Button por sólo nueve milésimas.

Al referirse al punto que le falta para ganar su segundo título, Vettel ha afirmado que "sobre el punto o no punto... La verdad es que no estoy centrado en eso. El viernes, en el accidente, recibía una buena lección; no estaba concentrado al ciento por ciento y perdí el control del coche".

"Para el domingo tenemos por delante una larga carrera. Salimos desde la 'pole', pero pueden suceder muchas cosas".

Por su parte, el británico Jenson Button (McLaren), ha afirmado que llegó a estar convencido de que la última vuelta que dio iba a ser suficiente para hacerse con la 'pole'. "Pensaba que iba a ser suficiente, pero no lo fue, por sólo nueve milésimas".

Button cree que ha sacado todo lo que se puede sacar del coche. "Tuve un poco de sobreviraje en el último intento, aunque puede que fuera porque estaba apretando al máximo".

"Está siendo un fin de semana estupendo. Me encanta pilotar en este circuito, sobre todo cuando el coche funciona como lo está haciendo el nuestro", ha comentado el británico, que se quedó sin la 'pole' tras haber sido el mejor en las tres sesiones libres en Suzuka.

Sin embargo, Button asegura que está satisfecho porque su equipo se ha acercado a los Red Bull en un circuito en el que en el pasado éstos han sido los claros dominadores.