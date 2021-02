El corredor italiano Vincenzo Nibali (Liquigas), ganador en la Vuelta 2010, no quiere obsesionarse con repetir triunfo en la 66 Vuelta ciclista a España, que arranca este sábado con una contrarreloj por equipos en Benidorm (Alicante) y concluye en Madrid el 11 de septiembre. [Sígue la Vuelta en directo en RTVE.es]

"La clave para ganar es la tranquilidad, no me quiero cargar de presión y sentirme obligado a la victoria. El equipo me aporta el cien por cien de confianza y espero que el resultado final sea el mismo que el año pasado", ha afirmado Vincenzo Nibali.

El italiano asegura que quiere ir alimentado de "ambición" y "motivación" para triunfar. Nibali ha indicado que regresa a España "con muy buenos recuerdos" después de subir a lo más alto del podio de Madrid el pasado año.

"Fue una satisfacción enorme, repetir será muy difícil, pero tengo la cabeza dura y mucha determinación. Llevo conmigo a la Vuelta un equipo convencido y preparado para intentar repetir victoria", ha añadido.