Alberto Contador, un quinto puesto en el Tour que sabe a derrota

La quinta plaza conseguida en el Tour de Francia ha tenido para Alberto Contador un sabor muy parecido a la derrota. A un ciclista para quien durante los últimos cuatro años la victoria se ha convertido en una constante, no haber alcanzado ni siquiera el podio de París se ha traducido forzosamente en clave de fracaso. El ciclista madrileño ha visto cortada su racha de seis grandes vueltas por etapas sin conocer la derrota, desde que ganara su primer Tour en 2007.



Contador llegó a esta edición de la ronda francesa aún sacudido por las turbulencias del positivo por clembuterol, pero dispuesto a lograr su cuarto Tour después de la exhibición de autoridad que protagonizó en el Giro de Italia. El objetivo del doblete era difícil, pero no imposible (siete ciclistas, entre ellos Indurain, han ganado Tour y Giro el mismo año). Finalmente, la lógica se ha impuesto y el sobreesfuerzo ha terminado pasando factura al corredor de Pinto.



"El año que viene nada de ir al Giro, vendré al Tour para ganar", afirmó Contador en los Campos Elíseos, tras finalizar la última etapa. El principal culpable de su mal resultado había quedado identificado y la lección, aprendida; aunque haya sido una lección a medias, ya que si el español participó este año en el Giro fue porque no tenía la certeza de que pudiera competir en el Tour de Francia apenas un mes después.

Pero el sobreesfuerzo no ha sido el único desencadenante del peor resultado de Alberto Contador en cinco años. El ciclista de Saxo Bank no comenzó esta edición del Tour con buen pie, y estuvo marcado desde la primera etapa por una caída que le hizo perder 1.20 con sus principales rivales y que dejó resentida su rodilla. A este accidente, el más grave, le siguieron otros dos en sucesivas etapas.