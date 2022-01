Alberto Contador, quinto clasificado en el Tour de Francia, ha empezado a pensar en la reconquista del Tour de Francia al señalar en los Campos Elíseos que el año que viene no habrá Tour y volverá "para ganar".



"El año que viene volveré para ganar el Tour y me centraré en exclusiva para esta carrera, que es la más importante. Y para ello no iré al Giro. Al Giro nunca más", ha señalado el triple vencedor de la prueba francesa.



Contador, que ha visto cortada una racha de seis grandes consecutivas como vencedor, vivió en París una sensación poco habitual. No subió siquiera al podio. "Es un año diferente, una sensación que no vivía desde 2007, pero me deja un buen sabor de boca. El año ha sido excepcional y con eso me quedo. De todas las formas voy a pedir que me dejen subirme un rato al podio", ha indicado irónicamente Alberto Contador.



El ciclista madrileño valoró el hecho de haber hecho una carrera de menos a más. "Empecé a contrapié y los últimos días estuve mejor. No he ganado etapas, pero me voy con buena sensación", comentó.