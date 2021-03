En el día en que Madrid vuelve a presentarse, por tercera vez consecutiva, para ser sede olímpica, en esta ocasión en 2020, la clase política ha hablado para expresar su opinión. Desde el PP y el PSOE se decantan por un claro sí y CIU también ha apoyado el proyecto. Por otra parte, UPyD e Izquierda Unida no van apoyar la iniciativa.

David Ortega: la ciudad "no está para Juegos"

El portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid, David Ortega, ha anunciado que su formación no apoyará la candidatura olímpica de 2020 porque la ciudad "no está para Juegos" ante la deuda de 7.000 millones que acumulan las arcas municipales. "No es que no queramos los Juegos Olímpicos, es que no es el momento. España ahora tiene problemas más importantes a los que dedicar nuestras energías esfuerzos y dinero y por eso UPyD no va a apoyar la candidatura". ha explicado.