Tour de Francia 2011 | Reacciones

Alberto Contador ha afirmado haber sentido bien su rodilla tras la undécima etapa del Tour de Francia, pero aseguró que para la primera cita, mañana, jueves, con la alta montaña "la iniciativa la tienen que llevar los otros".



"La rodilla me está respondiendo bien, estoy contento, pero hoy no se ha subido el Tourmalet. Tengo que ver cómo me responde" en la alta montaña "y tomar una decisión en el último puerto", afirmó el de Pinto al término de la etapa.

“Mi momento es más tarde“

"Los que tiene que llevar la iniciativa son otros, mi momento es más tarde", afirmó Contador, que agregó que "la gente va a estar a la espectativa, van a tener que lanzar la carrera, por ejemplo, los hermanos Schleck".



El madrileño indicó que influirá mucho el clima que haga y zanjó sus preferencias con un "que llueva".



Contador, que en los últimos días había dicho que los Alpes serían más decisivos que los Pirineos, se mostró hoy menos tajante y los sitió en un plano similar.

En cuanto a las etapas pirenaicas, el madrileño dijo que las dos que terminan en alto, la de mañana de Luz Ardiden y la del próximo sábado en Plateau de Beille serán "delicadas". "La de mañana, porque es la primera de alta montaña; y la otra porque es más exigente", dijo.

“Un día menos sin haber sufrido caídas“

En cuanto a la etapa de hoy, Contador agradeció el trabajo de su equipo, el Saxo Bank, para haberle mantenido en las posiciones avanzadas de la carrera. "Un día menos sin haber sufrido caídas. Hay que aprovechar cada momento para recuperarse para mañana", indicó.