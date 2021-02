Fútbol/ Fichajes

El representante del delantero argentino Carlos Tévez, Kia Joorabchian, ha confirmado este martes que se están realizando negociaciones para traspasar al futbolista del Manchester City al Corinthians. El lunes por la noche surgió la noticia de que el club brasileño ha ofrecido 40 millones de euros por el jugador argentino. El 'Apache' ha manifestado su deseo de abandonar el Manchester City y volver a Sudamérica para estar más cerca de su familia.

El Corinthians tiene hasta el 20 de julio para completar el traspaso de Tévez, ya que esa es la fecha en la que se cierra el mercado internacional de fichajes para los clubes brasileños.

"Las negociaciones ya han comenzado y el Corinthians está en contacto con nosotros. El sueño de Tévez y el mío es volver a verle de nuevo con el Corinthians", aseguró Joorabchian en declaraciones a 'ESPN Brasil'. Además, el representante del delantero afirmó que el argentino quiere volver porque su sueño es ganar la Copa Libertadores.

La dirección del club de Sao Paulo, donde Tévez jugó entre 2005 y 2006, ha confirmado el interés en contar con el argentino en régimen de cesión por un año. "El fútbol en Brasil ha cambiado, ha crecido. Su sueño (el de Carlos Tévez) siempre fue volver al Corinthians y ahora mismo hay una posibilidad", reiteró el agente del internacional argentino.

Solo firmaría por dos clubes en sudamérica

"El Corinthians ha realizado ya la oferta y ahora depende únicamente del Manchester City, quien tiene que tomar una decisión", confirmó. "Todo el mundo trabaja para hacer esto posible: el Corinthians, Tévez, Adrián Ruocco (el otro agente que trabaja con el futbolista argentino) y yo.

Es imposible determinar la situación, pero creo que está cerrado", añadió el representante.

Hace dos semanas, el equipo brasileño Santos tanteó a Joorabchian sobre la posibilidad de fichar al argentino, pero el futbolista manifestó su interés en jugar en las filas del Corinthians, según la prensa deportiva.

Ante esto Joorabchian ha dicho que Tévez sólo podría firmar por dos clubes en Sudamérica. "Carlos no jugará en otro club brasileño que no sea el Corinthians. Boca Juniors también está en el corazón de Tévez y él sólo jugaría en estos dos clubes cuando vuelva a Brasil o a Argentina", advirtió.

Por su parte, el director de Fútbol del Corinthians, Duilio Monteiro Alves, añadió que tiene la esperanza de que el traspaso se completase antes de que cierre el mercado de fichajes en Brasil.

"No me gustaría despertar excesivas esperanzas en nuestros aficionados. "Lo intentaremos... Es lo que puedo decir. Fichar a Tévez no es imposible, es un sueño que estamos intentando realizar", aseveró.

Joorabchian fue investigado en 2008 por la Justicia brasileña en un caso en el que estaban implicados varios directivos del Corinthians, entre ellos su entonces presidente, Alberto Dualib, acusados de desvío de dinero en la contratación de varios jugadores argentinos como Javier Mascherano y el propio Tévez.