Cyrille Guimard, el hombre que revolucionó el ciclismo

Cyrille Guimard es una de esas personas sin las cuales el deporte de la "pequeña reina" habría sido distinto. Si Cyrille Guimard no hubiese sido humano, habría sido bicicleta o rueda... o mejor... manillar, por su capacidad innata para dirigir. No en vano es el segundo hombre que más veces ha ganado el Tour de Francia al volante del coche de director, solo superado por el binomio Johan Bruyneel- Lance Armstrong.

Un hombre de carácter

Nacido en 1947, Cyrille Guimard comenzó su carrera de director con 29 años. Fue cocinero antes que fraile y, como corredor logró 94 triunfos, entre los que destacan siete victorias de etapa en el Tour y dos, más la clasificación de los puntos y la combinada, en la Vuelta a España de 1971.

Guimard forjó su personalidad trabajando desde muy joven como ajustador en los Astilleros del Atlántico de Saint Nazaire, por cuya puerta pasó el Tour en su tercera etapa. Acostumbrado a esa vida dura, su fuerte carácter le llevó a tener grandes enfrentamientos con sus corredores.

Así le pasó en especial con sus dos mejores pupilos, Hinault y Fignon, hombres tan recios como él mismo. Hinault lo definió: "Guimard y yo teníamos una compenetración perfecta y realizamos muchas de nuestras ambiciones, incluso si nos enfrentamos después".

También cuando en el Tour de 1976 amenazó a Lucien de Van Impe con echarlo a la cuneta con su coche, si el belga no se lanzaba al ataque para arrebatarle la carrera a Joop Zoetemelk.

Y, sin embargo, todos ellos lo acabaron reconociendolo como el mejor director que habían tenido. Así, el corredor belga dijo de él: "Cyrille fue uno de los mejores directores que he tenido. No se si habría ganado el Tour sin él. No hay otro mejor para motivar a un corredor". Van Impe, lo resumía: "Pero Guimard, es Guimard".

El técnico debutaba esa temporada del 76 como director del equipo Gitane- Campagnolo. Era el heredero del conjunto Sonolor- Lejeune, dirigido por el mítico Jean Stablinski, ganador de la Vuelta 1958, campeón mundial en 1962 y descubridor de Van Impe y de Bernard Hinault. Y aún más allá en la historia del ciclismo, Guimard recogió la tradición del singular Raphael Geminiani, el director de Anquetil.