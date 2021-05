El ciclista del Geox, Carlos Sastre, se ausentará del Tour por primera vez en diez años, aunque los seguidores del corredor abulense podrán disfrutar de su presencia en RTVE.es. Además de su análisis previo de cada etapa, Sastre desmenuzará las claves del día a día del Tour de Francia 2011 y ha comentado sus impresiones en una entrevista exclusiva para RTVE.es

Sastre vivirá la carrera que vivirá "con nostalgia". "Después de diez años consecutivos en el Tour, va a ser diferente", afirma Sastre, que disputará desde el domingo el Tour de Austria. "Cuando lleguen los momentos de montaña, en los que intentaba estar entre los mejores, me acordaré, pero es una parte que tengo que ir asimilando poco a poco".

Desde la distancia, Sastre coincide con la opinión mayoritaria en que Contador es el máximo "favorito" a conquistar la ronda gala. "Alberto está por encima del resto, aunque este año la carrera se presenta con un montón de corredores con muchas garantías, que se lo pondrán más difícil".

Entre los candidatos al triunfo final, Sastre destaca a Brajkovic, un corredor "que se ha tomado las cosas con mucha más tranquilidad, que tiene más experiencia en las vueltas grandes y que puede ser un corredor importante". Además, según el abulense, Radioshack "ha preparado muy bien la carrera y cuenta con la experiencia de Kloden y Leipheimer".

Cree que el equipo estadounidense es "el rival más directo de Alberto y su equipo", aunque no se olvida de Van den Broeck, Iván Basso, "que ha preparado el Tour mejor que nunca" o Samuel Sánchez, "que también ha preparado el Tour de una manera especial".

Cuestionado por posibles revelaciones, Sastre cree que "el futuro más próximo y el presente es Alberto Contador", aunque apunta al ciclista de Movistar, Benat Intxausti, como hombre a seguir. "Es un corredor que me ha gustado mucho. Le conocí en unos campeonatos del mundo en Estrasburgo y tenía algo que me llamaba la atención. Con la experiencia que tiene Unzue, lo estará mimando poco a poco y mirando al futuro ".

“Intxausti me gusta mucho“

Y, por supuesto, nombra a los hermanos Schleck. "Andy ha sido el máximo rival de Alberto y hasta ahora no han hecho prácticamente nada y su equipo está necesitado de victorias". Sin embargo, Sastre cree que sin un "patrón" como Riis su rendimiento podría variar y opina que los luxemburgueses "son corredores muy nerviosos, y por eso cometen muchos errores".

"Las federaciones y la UCI son unas marionetas"

Por otra parte, Sastre también ha valorado el 'caso Contador'. "Por desgracia en este deporte las cosa se dilatan un montón, dan la oportunidad a la gente para que hable mucho y quien tiene que tomar decisiones no las toma. Se está haciendo mucho daño a un deporte muy bonito, y se está haciendo mucho daño a los seguidores, porque, por desgracia, cualquier tema de dopaje vende una barbaridad, más que una victoria".

“Son muchos los que mandan y pocos los que deciden“

Aunque se trata de un tema tan complejo, Sastre tiene claro cuál es el problema: "Que haya un patrón que quizás no hay". "Desde hace muchos años en este deporte son muchos los que mandan y pocos los que deciden. Las federaciones, la UCI y algún organismo más, son marionetas. Estas cosas pasan porque no hay nadie que decida y estableza unas reglas que sean igual para todos. Son reglas que no han existido, lo que nos hace vulnerables", finaliza.