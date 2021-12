Mourinho: "No tengo ni más ni menos poder que antes"

El entrenador del Real Madrid José Mourinho ha asegurado que los refuerzos de cara a la nueva temporada se centrarán en mejorar los resultados obtenidos hasta ahora.

"Hay un método de trabajo aprendido, que está asimilado y automatizado y, aunque siempre se hacen cambios en la estructura de la plantilla, el hecho de conocer a mis jugadores y sus características futbolísticas, de personalidad y de vida en grupo tenemos más opciones de no fallar. Aunque mejorar no es fácil, ya que significaría volver a ganar la Copa del Rey, ganar la Liga y alcanzar la final de Champions", ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser.

Para conseguir estos objetivos, José Mourinho consideraba necesaria la reestructuración que se está llevando a cabo en el seno del club blanco y que, por el momento, se ha traducido en la salida de Jorge Valdano al que "desea lo mejor, aunque considera que no tiene más poder del que tenía antes".

"El Real Madrid simplemente busca un modelo diferente de organización y una nueva dinámica. Una muy buena estructura no garantiza el éxito, pero una estructura no muy actual garantiza el fracaso", indicó el técnico.



Mourinho, tras asegurar que se alegra de haber tomado la decisión de entrenar al Real Madrid porque se encuentra muy agusto, dijo que ya está preparando los entrenamiento de la próxima temporada. "Veo que cada ejercicio es nuevo porque ahora busco mejorar aspectos, buscar otro tipo de comportamiento, sin compararnos con nadie. Nosotros mismos somos nuestra referencia. Los futbolistas tratarán de mejorar individual y colectivamente".

"Este Real Madrid está llamado a marcar una nueva era en el fútbol a partir del año 2014, cuando se implante el fair-play financiero", finalizó Mourinho, que no garantiza que su segundo año sea mejor que el primero, tal y como dijo durante esta temporada. "Mejorar no es fácil porque significaría volver a ganar la Copa del Rey, ganar la Liga y alcanzar la final de 'Champions'.

Sobre el posible interés del club madridista en el argentino Sergio Agüero, actualmente jugador del Atlético de Madrid, Mourinho dijo: "No voy a ser hipócrita. El Kun es un jugador fantástico, no tengo miedo a decirlo. Pero es jugador del Atlético de Madrid, y el Real Madrid no contacta con jugadores antes de tener acuerdos con los clubes".

Acudirá al TAS

El técnico luso ha anunciado además que acudirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para defenderse de la sanción que le impuso la UEFA tras sus declaraciones posteriores a la derrota ante el FC Barcelona en Liga de Campeones, en las que criticó con dureza al estamento arbitral de la máxima competición continental.

“He sido sancionado antes que juzgado“

"Lo que me hace sentir algo presionado es la injusticia, en el hecho de que he sido sancionado sin saber por qué. Es un caso único: ser denunciado, no saber por qué y, después de un mes, no tener derecho a defenderme ni a argumentar. He sido sancionado antes que juzgado".

Una sanción que el portugués, un técnico que ve la "vida como una calle con una única dirección, donde sólo se puede ir hacia delante", se niega a olvidar. "Como ciudadano creo que tengo derecho a no olvidar y a ir a un tribunal con características democráticas. Por eso voy a ir al TAS porque como ciudadano tengo derecho a mi defensa", añadió.



"Al margen del trabajo serio que me absorbe, hay que determinar los momentos que siento que mi club está siendo injusticiado. No tengo problemas para perjudicar mi imagen en defensa de una institución que es la que me paga, es la institución a la que me dedico de alma y corazón", agregó.