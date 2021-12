Clasificación de la etapa: 1. Mark Cavendish (GBR/HTC) 4h. 17'25''

2. Davide Appollonio (ITA/SKY) m.t.

3. Alessandro Petacchi (ITA/LAM) m.t.

4. Roberto Ferrari (ITA/AND) m.t.

5. Gerald Ciolek (GER/QST) m.t.

6. Fabio Sabatini (ITA/LIQ) m.t.

7. Manuel Belletti (ITA/COG) m.t.

8. Mirko Selvaggi (ITA/VAC) m.t.

9. Mark Renshaw (AUS/HTC) m.t.

10. Manuel Cardoso (POR/RSH) m.t.

La duodécima etapa del Giro dfe Italia era una de las últimas -si no la última- oportunidades para los especialistas en el sprint. Eso lo sabían Mark Cavendish y su equipo (HTC) por lo que en los últimos metros, en las calles de Rávena, la 'volata' solo tuvo un color, el blanco del maillot de HTC.



Cuando el corredor británico, que cumplirá 26 años este sábado, tiene a sus compañeros como lanzadores, no hay rival. Se ha echado de menos al español Ventoso en la lucha por la etapa, sobre todo porque a Petacchi se le ha visto muy impotente en la lucha con 'Cav'. El italiano ha terminado tercero por detrás del corredor del Sky Davide Apollonio.



Cavendish podrá ser polémico, incluso podría estar eliminado de la carrera, pero en la lucha cuerpo a cuerpo en un sprint es casi imbatible. Con esta, el de la Isla de Man suma su segunda victoria en este Giro, la séptima de su carrera en la ronda transalpina, y la 25ª en una gran vuelta de tres semanas.



Lo que viene a partir de ahora hace que duelan las piernas ya solo de pensarlo. Las posibilidades para que Cavendish pueda conseguir una tercera victoria de etapa son muy escasas y es más que presumible que el británico prefiera abandonar y celebrar su cumpleaños en casa antes que en el Crostis.



No se produjo un sprint masivo merced a una caída que se produjo en la penúltima curva. Una montonera que cortó el pelotón sin afectar a los tiempos oficiales, siempre los mismos cuando el accidente se produce dentro de los 3 últimos kilómetros. Fran Ventoso quedó sin opciones para discutirle a su enemigo íntimo británico una victoria con carga simbólica después de sus acusaciones mutuas.



La etapa tuvo escapada, como no podía ser menos, pero nada exitosa. En el kilómetro 7 saltaron Miguel Mínguez (Euskaltel Euskadi), Ricci (Farnese Vini), Golas (Vacansoleil) y Clement (Rabobank). El HTC de Cavendish fue el encargado de tirar por la borda los sueños de los escapados. La fuga terminó a 13 kilómetros de meta.



Respecto a la general, todo sigue igual. A pesar de que parezca que a Contador le quema el maillot rosa de líder, el de Pinto llegará a los días decisivos como el rival a batir al que todos tendrán que atacar.

01.39 min El líder del Giro, Alberto Contador, advierte que "1:20 no es nada" con todo lo que queda por delante en la carrera y en especial en este fin de semana.

Este viernes comienza el infierno. Tras la subida al Etna, la llegada a Austria supone la segunda etapa de alta montaña de este Giro. El pelotón recorrerá 167 kilómetros entre las localidades de Spilimbergo y Grossglockner, donde les espera una llegada en alto de 1.908 metros de altura.