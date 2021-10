CLASIFICACIÓN ETAPA 1. Oscar Gatto (ITA/Farnese Vini) 4:59:45.



2. ALBERTO CONTADOR (ESP/Saxo Bank) mt.



3. Alessandro Petacchi (ITA/Lampre) a 5 seg.



4. Alexander Kristoff (NOR/BMC Racing) mt.



5. Roberto Ferrari (ITA/Androni Giocattoli) mt. GENERAL 1. Pieter Weening (HOL/Rabobank) 28:09:49. 2. Kanstantsin Siutsou (BIE/HTC-Highroad) a 2. 3. Marco Pinotti (ITA/HTC-Highroad) mt. 4. Christophe Le Mevel (FRA/Garmin) a 3. 5. ALBERTO CONTADOR (ESP/Saxo Bank) a 13.



El italiano Oscar Gatto, del Farnese Vini, ha estrenado su palmarés en el Giro al adjudicarse la octava etapa disputada entre Sapri y Tropea, de 217 kilómetros, en la que Alberto Contador ha dado un aviso con el segundo puesto y un arañazo de 12 segundos de bonificación.

Gatto se hizo con una etapa llana de 217 kilómetros que unía las localidades de Sapri y Trotea (región de Calabria), y que estaba marcada con rojo en el calendario de los 'sprinters' como una de las oportunidades que les brindaba este Giro para hacerse con la victoria.

La etapa estuvo protagonizada por los ciclistas italianos Giordani (Vacansoleil) y Selvaggi (Farnese Vini) que estuvieron escapados 205 kilómetros en solitario aunque el pelotón, liderados por el HTC de Cavendish y el Quick-Step de Chicchi, consiguieron darles 'caza' a falta de 5 kilómetros para el final.

Momento para ordenar al grupo. El Columbia de Cavendish y el Lampre asomaron en cabeza para sus líderes. El paso por el repecho de 600 metros previo al último kilómetro hizo mella. Gatto, un esprinter de 26 años de futuro esperanzador, saltó del pelotón como un auténtico felino a 1.700 metros de meta, apenas superado un repecho del 7 por ciento que seleccionó el grupo y aguantó hasta meta en un alarde de fuerza que le dio la etapa y le presentó en sociedad por todo lo alto.

Mientras Gatto marchaba desatado en busca de la gloria, saltó Alberto Contador a 1.200 metros de la línea sin respuesta de sus enemigos. El madrileño no alcanzó al velocista transalpino y se conformó con el segundo puesto y un premio de 12 segundos de bonificación.

Este segundo puesto da a Contador doce segundos de bonificación, más cinco de ventaja sobre la línea de meta, que le colocan quinto en la clasificación general a trece segundos de Pieter Weening, que repite 'maglia', y que además le permite acallar las dudas sobre su estado de forma y su entrega en este Giro 2011.

"Iba bien colocado, vi un buen momento para atacar y decidí ir hasta el final. Faltó poco para coger al escapado, pero al menos he tenido bonificación, que me parece importante", señaló Contador en meta. "Se trata de una pequeña bonificación, pero es importante. No sé si será un golpe de efecto para mis rivales, pero todo lo que sea rascar unos segundos es interesante", señaló el español.

Sobre los comentarios que ha escuchado sobre una supuesta baja forma demostrada en la etapa con el primer final en alto en Montevergine de Mercogliano, Contador fue tajante. "Me encuentro bien, sin problemas, dispuesto a afrontar la etapa de este domingo en el Etna, donde ya se pueden producir diferencias significativas", concluyó.



Este domingo finalmente habrá etapa, tras las dudas generadas por la erupción del Etna, y se correrá la novena etapa, segunda llegada en alto del Giro, que unirá Messina con Etna con un recorrido de 169 kilómetros en lo que promete ser una bonita tarde de ciclismo.