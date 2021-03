Eran las 13:48 horas del martes antes de la Final de Copa y Pep Guardiola empezaba la rueda de prensa diciendo 'Bona nit' ('Buenas noches"). Arrancaba las risas de los periodistas y corregía rápidamente. "Buenas tardes" y sonreía. El técnico del FC Barcelona se disponía a dar sus últimas palabras antes de la gran final de la Copa del Rey 2011 (Barça-Real Madrid, en directo este miércoles a las 21:30h, en La 1, RNE y RTVE.es).

Guardiola cree que la igualdad es máxima en este partido. "El Barcelona tiene unas virtudes que no tiene el Madrid y ellos unas virtudes que no tenemos nosotros. También hay otras cosas que pueden influir. Las finales están siempre igualdas y siempre son distintas. Es un honor enfrentarnos a un equipo como el Madrid e intentaremos ganar", decía el técnico azulgrana.

En la retina de todos esta presente el último 'clásico', el que empataron en el Santiago Bernabeú el sábado 16 de abril. Muchos han hablado sobre el juego defensivo del Real Madrid jugando en su casa. Guardiola cree que Mourinho puede salir con otros argumentos futbolísticos.

"El Madrid puede jugar de otra manera. No lo ha hecho como el sábado pasado durante toda la temporada. No hablamos de lo que nos hicieron el otro día, sino de lo que hay que hacer en la final", dijo Pep.

Y además puntualiza. "No dije que me imaginaba que Mourinho pondría un trivote, pero sí que lo prepararía un partido como el del Inter del año pasado. Uno siempre recurre a lo que le ha ido bien. Pero nunca dije que el Madrid jugó como un equipo pequeño. No me atrevería jamás a juzgar a un colega, que conoce mejor a sus jugadores que yo. Tiene derecho a jugar como le de la gana y más si, como el sábado, nos crea muchos problemas", añade.

"Nosotros tenemos una serie de virtudes que no tiene el Real Madrid y al revés. Pero también hay cosas azarosas e incontrolables. Para nosotros es un honor jugar contra un rival tan grande como ellos", ha insistido Guardiola, quien ha calificado a Mourinho como "un muy buen entrenador", que ha sido capaz de "ganar en todos los sitios", por lo que siente "mucho respeto" hacia él.

Pinto juega seguro El técnico culé ha confirmado que Pinto seguirá siendo el portero titular. "Jugarán Pinto y diez más. Sería una falta de respeto a él y al vestuario no ponerle. Tampoco con Víctor se garantiza que ganariamos la final. Tengo dos magníficos porteros", ha apuntado. Sobre Puyol ha comentado que está "mejor pero ya decidiremos". Ante el partido de Liga jugador en el Bernabéu, Guardiola ha agradecido las palabras de Di Stéfano, que criticó la táctica de Mourinho ante el Barcelona en el partido de Liga. "Cambió el fútbol y sólo me cabe darle las gracias por sus elogios, pero no por eso hay que decir que es barcelonista. Di Stéfano es el más madridista del mundo", ha dicho el técnico azulgrana. “Jugarán Pinto y diez más“ Si el Barça acaba perdiendo el título, Guardiola no cree que sea un fracaso. "Me da la impresión de que no. Tiene que haber una razón por la cual ganamos. La única manera que tengo es a través del juego. Jugar y hartarnos de jugar. Eso no te garantiza nada pero es lo que vamos a hacer. Queremos ser atrevidos, valientes y trataremos de ganar".