Messi: "Estamos obligados a buscar la victoria"

El futbolista argentino, Leo Messi está convencido de que el Barcelona podrá lograr un buen resultado ante el Shakhtar Donestk, su rival en el partido de ida de cuartos de final de la Champions. [Barcelona-Shakhtar, en vivo, este miércoles a las 20:45 h. en RTVE.es]

Aunque reconoce que el conjunto ucraniano es un rival complicado, Messi ha asegurado que saldrán a por el encuentro y sin pensar en el empate. "Como locales, estamos obligados a ir a buscar la victoria. Pero siempre jugamos así, en casa y fuera", ha señalado.

"A nosotros no nos vale el 0-0, sólo ganar. Esperemos ganar y luego depende de cómo se dé veremos el resultado. Si podemos sacar diferencia de goles mejor, pero lo importante es ganar", ha comentado.

"Nosotros no buscamos empatar los partidos, sino ganarlos", ha remarcado.

Asimismo, el azulgrana ha reconocido que el Shakhtar será un rival "complicado", a pesar de no sentir una presión especial. "A estas alturas no sentimos presión. Seguro que será un partido igualado, como siempre que jugamos contra ellos", ha recordado.

Espera marcar al Shakhtar

En cuanto a su estado, el astro argentino ha reconocido no sentirse del "todo bien" ante el Villarreal, aunque espera coger su mejor tono para el partido con el Shakhtar.

Además, sobre su sequía goleadora, que se prolonga ya cutro partidos, Messi no parece estar preocupado. "No me preocupa, ojalá pueda convertir mañana, pero no sé las jornadas que llevaba sin gol", ha asegurado.

“Creamos ocasiones y en cualquier momento las vamos a convertir“

"Ojalá agarremos la racha que teníamos, los delanteros no estamos haciendo muchos goles. Sobre todo ahora que es un momento importante, pero no estamos preocupados, creamos ocasiones y en cualquier momento las vamos a convertir", ha asegurado.

En este sentido, el argentino ha declarado que este Barça es el mejor de la historia. "Este Barça, por el fútbol que hace y por lo que consiguió, que gusta en todos lados va a marcar una época. Por lo que yo vi es el mejor de la historia", ha afirmado.

Además ha deseado que su compañero Pedro regrese porque "contagia" tanto en la presión como en el ataque.

Respecto al eterno rival, ha indicado que la plantilla barcelonista no piensa en los próximos partidos ante el Real Madrid. "Nosotros sabemos que no tenemos que pensar en eso, ni pensamos, la gente que piense lo que quiera", ha explicado.

Asimismo ha mostrado su sorpresa por la diferencia de ocho puntos que tienen respecto a los blancos. "La ventaja de los puntos no la esperábamos, íbamos con la idea de mantener la ventaja de cinco puntos y encontramos que estamos a ocho y la verdad es que mucho mejor", ha finalizado.