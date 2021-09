El patrón de la Fórmula Uno, el británico Bernie Ecclestone, ha dejado en manos del príncipe heredero de Bahréin la decisión sobre la conveniencia o no de celebrar el mes que viene el primer Gran Premio de la temporada en ese país.

Está previsto que Bahréin albergue los últimos entrenamientos de la pretemporada de la Fórmula Uno, entre los días 3 y 5 de marzo,y la primera prueba puntuable para el Mundial, el 13 de marzo, pero el levantamiento popular en el país ha dejado las cosas en el aire.

En declaraciones a la BBC, Ecclestone ha subrayado que el príncipe Salman ibn Hamad ibn Isa Al Khalifa es la persona que está en mejor situación para decidir si habrá entrenamientos y carrera.

"El sabrá si es seguro para nosotros estar allí. Yo no tengo ni idea. No estoy allí, así que no lo sé", ha afirmado Ecclestone, quien ha añadido que no recomendará viajar a ese reino del Golfo Pérsico a menos que tenga la plena garantía de que es seguro.

El príncipe es el hijo del rey Hamad bin Isa al-Khalifah y el comandante en jefe de la fuerzas armadas, que el sábado se retiraron de la plaza de la Perla de Manama, centro de las protestas ciudadanas en demanda de una democratización del régimen.

Por su parte, el ministerio británico de Asuntos Exteriores ha aconsejado a sus ciudadanos que no viajen a Bahréin si no es esencial.

Si finalmente el Gran Premio no se puede celebrar en ese país, Ecclestone ha descartado trasladar la competición a otro lugar en la misma fecha, porque no hay tiempo suficiente para organizarlo.

No obstante, elm británico ha comentado que se podría aplazar la competición y volver a Bahrein una vez que la situación política se normalice. Ecclestone ha afirmado que la decisión definitiva, se tomará el martes. "Esperemos que todo esté bien".