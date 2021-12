Torres: "No me imagino al Kun en el Real Madrid"

Los jugadores de la selección española han ido llegando a lo largo de la mañana a Las Rozas, en Madrid, donde se concentran para el partido amistoso de este miércoles ante Colombia. Y, sin duda, uno de los focos de atracción es Fernando Torres, nuevo delantero del Chelsea, que ha dejado el Liverpool para fichar por los 'blues'. Un cambio de aires en el que no ve a su ex compañero en el Atlético de Madrid, el 'Kun' Agüero, pretendido por el Real Madrid.

Torres no se imagina al 'Kun' Agüero cambiando el rojiblanco por el blanco, y reconoció que con la mentalidad que se inculca en el Atlético de Madrid ve "complicado" su fichaje.

"Es algo complicado cuando vives en el Atlético. La gente de allí te inculca el sentir del club al vivir rodeado de atléticos. Sería extraño, no me lo imagino, pero la decisión es suya. Cuando las cosas no están bien es lógico que suene para todos los grandes, pero tiene progresión y un crecimiento imparable que hace que como siempre se siga cuestionando su continuidad", afirmó.

Desveló Fernando Torres una conversación con Miguel Ángel Gil, consejero delegado del Atlético de Madrid, al fichar estos días por el Chelsea. Y mandó un mensaje de optimismo a la afición rojiblanca.

“Sé que siempre voy a tener las puertas abiertas del club y nunca se sabe lo que puede pasar“

"Hablé con Miguel Ángel Gil después del traspaso. Sé que siempre voy a tener las puertas abiertas del club y nunca se sabe lo que puede pasar. Aficionado solo he sido de un equipo, del Atlético, el Liverpool lo llevaré siempre en mi corazón, me ha dado mucho, pero mi equipo es el Atleti y no va a cambiar nunca", afirmó.

"He vivido situaciones como la actual del Atlético y ahora la plantilla es mucho más fuerte que en la que yo estuve. Saldrán adelante porque tienen un gran entrenador y una plantilla muy competitiva aunque no siempre es fácil", añadió.

Por último, hizo un guiño a la afición del Atlético de Madrid y les pidió paciencia. "La afición del Atleti es optimista por naturaleza. Siempre intentamos mirar hacia adelante".

"El año pasado fue un gran año y sabemos que puede tardar mucho tiempo en repetirse, sobre todo cuando hay equipos del nivel del Barcelona y Real Madrid en España. Está muy caro ganar títulos. Tienen que mejorar pero están en el camino. Cuando las cosas van mal todo se ve negro pero en el fútbol todo puede cambiar de un día para otro", sentenció.