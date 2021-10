La vigésima segunda jornada de la Liga BBVA trajo muchos goles y una gran sorpresa en el estadio de los Juegos del Mediterráneo donde el Almería se impuso (3-2) a la revelación de la Liga BBVA, el RCD Espanyol que suma su segunda derrota consecutiva tras el tropiezo ante el Villarreal la pasada jornada.

Precisamente, el primer gol de la tarde fue de los almerienses que saltaron al césped dispuestos a olvidar la eliminación copera de esta semana frente al Barça para centrarse en su particular lucha por la permanencia que tienen a tan sólo dos puntos después de su triunfo frente a los periquitos.

El central uruguayo Marcelo Silva abrió la lata cuando tan sólo se llevaban cinco minutos de partido y el tanto dejó ko a los de Pochettino que no esperaban ese inicio de partido por parte de los almerienses. Cuando todavía asimilaban el tanto, Kameni se encontró con dos goles más de Uche y Bernardello que trastocaron el guión de Pochettino.

El portero camerunés no tuvo su mejor tarde y el conjunto perico lo pagó caro pese a que antes del descanso, Verdú, recortó distancias para que Alvaro, tras la reanudación, situara el definitivo 3-2 en el marcador. Los andaluces notan la mano de Oltra y siguen soñando con la permanencia.

Por su parte, el Getafe rompió la mala racha que le acompañaba este 2011, en el que sólo había conseguido un punto, y logró una contundente derrota por 4-1 frente al Deportivo que se llevó demasiado castigo en su visita a tierras madrileñas por culpa de una desastrosa primera mitad. [Datos y estadísticas]

Un doblete de Colunga y otro tanto de Miku dejaron la victoria prácticamente finiquitada al descanso para que Pedro Ríos cerrara la goleada con un gran tanto que rubricó el triunfo azulón. Riki, de penalti, consiguió el gol del honor en la recta final del partido. El Deportivo confirma su mala racha y sigue sin encontrar el rumbo en este 2011.

Mallorca y Racing arañan un punto

En el Reyno de Navarra, el Osasuna saltó al campo con la intención de regalar otra victoria a su afición tras el épico triunfo ante el Real Madrid pero no paso del 1-1 frente al Mallorca. Los locales se adelantaron pronto en el marcador merced al gol de Flaño que aprovechó un mal rechace de Aouate para adelantar a los rojillos.

Los isleños, mermados por las bajas, no bajaron los brazos y pusieron las tablas poco antes del descanso gracias a un gran gol del 'Chori' Castro, que volvió a encontrarse con el gol después de aclararse su futuro este mercado de invierno. El resultado no se movió en una segunda parte donde los de Camacho no estuvieron acertados de cara a gol.

Por su parte, el Racing consiguió sumar un punto en su visita a La Romareda en un partido de despropósitos donde ambos conjuntos pudieron decantar el encuentro en numerosas ocasiones pero que se cerró finalmente con un 1-1 gracias, en buena medida, a la actuación de los guardametas Toño y Leo Franco.

Christian adelantó a los cántabros en el primer tiempo tras un gran testarazo y Boutahar puso las tablas antes del descanso consiguiendo su segundo tanto en Liga y agradeciendo así la confianza del 'Vasco' Aguirre que sigue haciendo del holandés un hombre clave en el centro del campo aragonés.