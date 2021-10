No fue el mismo recibimiento que tuvieron Casillas y los suyos el 12 de julio pero no faltaron los gritos de ¡Campeones! ¡Campeones! La selección española de balonmano ha aterrizado en la terminal cuatro de barajas con algo de retraso pero, lo más importante, con la medalla de bronce conquistada en Suecia al cuello, una medalla que como dijo su capitán, Hombrados, "sabe mucho a oro".



Eran pocos los aficionados que esperaban a los chicos de Valero, casi tantos como periodistas, pero hacían mucho ruido. Destacaban los amigos y familiares de Maqueda que, con la bandera de España extendida, esperaban con impaciencia al joven jugador de Quero. En los familiares de los jugadores, que habían vuelto de Suecia horas antes, se podía imaginar el cansancio que traerían los medallistas.



Por fin llegaron y, a pesar de que según confesaron ellos mismos estaban "muertos de hambre y de sueño", no dudaron en atender a todos los medios y simpatizantes que esperaban para sacarles unas palabras o simplemente para que les firmaran un autógrafo.



Este es el lado bueno de no ser esos Campeones del Mundo en Sudáfrica que el pasado verano revolucionaron el país y si no que se lo pregunten a Ernesto Díaz Sánchez. El bueno de Ernesto es veterano y aférrimo aficionado al balonmano que no dudó en acercarse al aeropuerto desde su casa de Aravaca, desoyendo las quejas de su hija, para felicitar en persona a los protagonistas. Uno a uno, los componentes de la plantilla fueron recibidos por Ernesto para ser felicitados "como dios manda", en palabras suyas.



Del aeropuerto, la expedición se fue con la copa a la sede de Loterías y Apuestas del Estado para brindar su éxito a los patrocinadores de la selección ya vestidos de traje. El presidente Juan de Dios Román dio las gracias y compartió el momento dulce con "todos aquellos que forman el balonmano español, especialmente los jugadores del balonmano base".

“Después de perder el pase a la final, ha sido muy difícil conseguir este triunfo“

Fue Hombrados el que posteriormente como capitán tomó la palabra para reconocer que el bronce conseguido "sabe a oro" y que "el equipo se merecía este triunfo". "Después de perder el pase a la final, ha sido muy difícil conseguir este triunfo. La medalla tiene sabor a oro, pero lo importante es que el equipo siga en esta dinámica" en futuras competiciones, concluyó.



De allí a una pequeña recepción y a escaparse como podían. Ninguno podía disimular las ganas que tenían de irse a sus casas a descansar y a disfrutar con la familia, algo que no pudieron hacer ni en la Noche de Reyes. Y reposar mucho tampoco van a poder, los jugadores del Barcelona Borges vuelven a los entrenamientos el jueves pero por lo menos les consolaba el ver a los ocho jugadores del Ciudad Real mirar al suelo cada vez que les recordaban que el martes ya toca Dujshebaev diana para entrenar.