El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, no habló en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles en Sevilla, pero sí para el diario portugués O Jogo sobre su situación en el club

El de Setúbal considera que el Madrid "no está estructurado para la dimensión de la que dispone", ya que en su opinión tiene "déficit de empatía funcional", algo que considera clave para llevar "al éxito a una gran empresa".

"El Real Madrid es un desafío difícil porque, en mi opinión de observador, -pese a que llevo aquí seis meses continúo siendo un observador-, es un club que no está estructurado para la dimensión de la que dispone", sentenció Mourinho, en una entrevista a O Jogo.

El entrenador destaca que, en su opinión, en un club "deben trabajar todos con el mismo objetivo", por lo que piensa que existe un déficit de empatía, no del tipo que se puede dar en las familias o entre las personas sino de "una empatía funcional que tiene que existir para el éxito de un gran empresa, un gran club, a todos los niveles del mundo empresarial".

Por eso, ignora si podrá 'institucionalizar los patrones de solidaridad transversal en todo el Real Madrid'. "No lo sé, no lo sé. No sé si lo haré. En el fútbol, siempre he ganado mis batallas, con todo respeto y cariño, contra el enemigo exterior, es decir, superando las dificultades de los adversarios. No sé si puedo ganar las batallas de la empatía interna. Vamos a ver", advierte.