Del Nido: "He ascendido al que hizo el vídeo"

El presidente del Sevilla, José María del Nido, no cree que el famoso vídeo que han hecho en su club para animar de cara a la eliminatoria de Copa del Rey frente al Real Madrid sea violento. De hecho, considera que "es una paparruchada, con todos los respetos para ustedes, decir que el vídeo tiene contenido violento". Esto lo comentaba en el programa 'Radiogaceta de los Deportes' de RNE con José Luis Toral.

Además, ha comentado que "al autor del vídeo le he ascendido, que ha tenido la idea de poner la frase en portugués, le he dado paga extra y le hemos blindado el contrato. No se puede ser más ingenioso. Usted sabe lo que es eso en marketing, que todo el mundo está hablando del Sevilla por el vídeo".

Del Nido cree que se ha levantado tanto revuelo porque el Madrid lleva mucho tiempo sin ganar una Copa del Rey. "Contra el Athletic la eliminatoria estaba igualmente caliente, el problema es que el Madrid está por medio, que hace tiempo que no gana una Copa del Rey, y tiene una prensa incondicional que se siente ofendida por un vídeo que lo único que hace es animar a la afición", dijo en 'Radiogaceta'.

El dirigente del cuadro hispalense cree que "nuestra afición se lo ha tomado como un plus de motivación. Tenemos que motivar a una afición cansada de éxitos y de ganar títulos. El 90 por ciento de los abonados ha sacado entrada".

No quiere polémicas En la rueda de prensa previa al encuentro de ida de este miércoles, el segundo entrenador del Real Madrid, Aitor Karanka, comentó que, con el vídeo, "calentar el partido, seguro que lo calientan. Salir pintándose la cara y con un comentario en portugués, seguro que se calienta. Se tendrá que ver para algún comité si es merecedor de un expediente". A lo que Del Nido respondió que "no entro en polémicas con el segundo entrenador del Real Madrid" por la petición de expediente disciplinario al Sevilla. De hecho comentó que sólo había hablado "con el presidente del Madrid para retrasar la comida entre dirigentes media hora por cuestiones de agenda". “No entro en polémicas con el segundo entrenador del Real Madrid“ El presidente del Sevilla comentaba en 'Radiogaceta de los Deportes' que en muchas ocasiones se sacan de quicio las palabras que se dicen en el fútbol. Así, señala que "y el hecho de que Mourinho diga que Pérez Lasa no debe pitar al Madrid y al Barça ,si luego le pegan un porrazo a Perez Lasa...¿tiene la culpa Mourinho? ¡No digamos tonterías! Estamos sacando los pies del plato".