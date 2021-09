El piloto español Carlos Sainz (Volkswagen) ha lamentado los problemas mecánicos que lo han alejado de la lucha por el Dakar y recordó que su objetivo era revalidar la corona del año pasado, no luchar por los otros dos cajones del podio.

"Vinimos a ganar el Dakar; quedar segundos o terceros no me preocupa", ha comentado Sainz

Sainz completó un buen primer tramo de la undécima especial, entre Chilecito y San Juan, en el que consiguió sacarla un minuto y medio al qatarí Nasser Al Attiyah (Volkswagen), líder de la carrera. Pero en el segundo sector, después de unos 160 kilómetros neutralizados, el madrileño rodó inmerso en el polvo que levantaba el Touareg de Al Attiyah.

Sainz se desplazó un poco hacia la derecha para salir de la nube de polvo y pisó un escalón que estaba debidamente señalizado en el libro de ruta con el símbolo de peligro.

"Me fui un poco a la derecha y entré frenando en al agujero. Había un escalón bastante fuerte y rompimos la suspensión entera", explicó.

Sainz y su copiloto Lucas Cruz esperaron la llegada de su compañero de equipo Mark Miller, que traía los repuestos de las piezas necesarias para tratar de reparar el automóvil.

Finalmente lo consiguieron, aunque llegaron a la meta con solo tres frenos y casi una hora y cuarto más tarde que Al Attiyah, que tiene muy cerca su primer Dakar.

Pese a esta decepción, Sainz relativizó el fracaso en este Dakar, y aseguró que ha cumplido los grandes objetivos que se ha puesto en su trayectoria.

"He sido capaz de ganar todos los objetivos que me he propuesto. He ganado el mundial de rallys dos veces y el Dakar. Si estuviera enfadado no sería justo conmigo mismo".

El piloto qatarí Nasser Al-Attiyah (Volkswagen) ha afirmado será "lo más cauto posible" en las dos etapas que restan. "Hemos arrancado bien la especial, optando por permanecer detrás de Peterhansel. El coche está respondiendo francamente bien. No hemos tenido ningún problema".

Además, Al-Attiyah confesó que "no sé qué le ha pasado a Carlos, espero que pueda reparar el problema". "Sainz estaba atacando fuerte desde atrás. Yo, por mi parte, estoy satisfecho con mi actuación. Hemos hecho un buen trabajo. Voy a darlo todo para llegar bien a Buenos Aires. Mañana será otro día y nos toca abrir pista".