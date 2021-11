José Mourinho sigue deseando la contratación de un delantero centro que cubra la baja por lesión del argentino Gonzalo Higuaín, y envió un nuevo mensaje al club con declaraciones en rueda de prensa y haciendo jugar en Levante, tras el 8-0 de la ida, a su único 9, el francés Karim Benzema.

"Solo tengo un delantero centro y juego con él. Mañana juega Benzema, no tengo otro", manifestó con rotundidad Mourinho en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Valdebebas, descartando con el francés el descanso que sí dará a jugadores como Iker Casillas, Cristiano Ronaldo o Ángel Di María.

La opción del club, apostar por el canterano Álvaro Morata en momentos puntuales, la descarta Mourinho, que dejó un nuevo recado para el delantero del Castilla. "Morata no está preparado todavía para ser titular en el primer equipo. Entrena con nosotros y es importante para mejorar y ayudar en su formación", valoró.

“Morata no está preparado todavía para ser titular en el primer equipo“

Por eso, el técnico madridista exprimirá a Benzema y avisa que cuando se quede sin delantero centro tendrá que modificar su habitual sistema sin saber el resultado que dará. "El día que no tengamos a Benzema por cansancio jugaremos otro sistema de juego. Volvemos a la historia del perro y el gato, que es jugar con o sin atacante. Contra el Levante jugaremos con Karim", manifestó.

Además, Mourinho desveló una conversación con el presidente, Florentino Pérez, por el tema de fichajes y mostró su resignación. "No tengo muchas esperanzas de que llegue nadie. Hablé con el presidente hace un par de días y nada".

“No tengo muchas esperanzas de que llegue nadie“

"El club después de la inversiones del año pasado y el esfuerzo de este para continuar, no está mucho por la dirección de fichar a otro delantero. Por ser el Real Madrid no puede ser cualquier jugador. No es una situación muy fácil pero me pagan para trabajar e intentar sacar lo máximo de los jugadores que tengo a disposición", dijo.

"Son muchos y buenísimos, infelizmente solo un delantero centro que además es Karim. Estamos para trabajar en una situación que no es fácil y no para llorar cada día con lo mismo. Entiendo que hasta final de enero seguiremos hablando porque la puerta de traspasos sigue abierta, pero es con este grupo con el que seguimos hasta final de temporada", sentenció.

A Higuaín, que le dejen "tranquilo" El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha reconocido que no tiene "ilusión" en poder contar con el delantero argentino Gonzalo Higuaín "ni en marzo ni en abril", después de que el argentino, al que pidió que dejen "tranquilo", tenga que pasar por el quirófano para solucionar su hernia discal. "Lo importante es mirar hacia delante, después de escuchar y leer tanto, sabía que todo terminaría en el quirófano. Ahora dejémonos de tonterías y no pensemos en Higuaín, dejémosle sufrir, porque un jugador que no juega, sufre. Dejemos a Higuaín tranquilo con su sufrimiento porque no es una situación fácil", señaló Mourinho en rueda de prensa. “Dejémosle sufrir, porque un jugador que no juega, sufre“ Por ello, el luso pide que ahora sea el resto del equipo el que "debe darle la esperanza de ser útil". "Y para ser útil, debemos llegar a mayo con partidos decisivos por jugar, si los tenemos puede ser un punto de luz para él y así podrá ayudar", comentó. "Viví la misma operación con John Terry, sé perfectamente lo que ha pasado y no tengo ilusión ninguna de que pueda jugar ni en marzo, tampoco en abril, hay que dejarle en las mejores manos posibles", zanjó Mourinho.

Cuenta con los dos Diarra Por otro lado, el técnico luso se refirió a la situación de Lass Diarra, que podría estar buscando una salida, pero que cuenta con su visto bueno porque "ha jugado muy bien los últimos partidos de las navidades", y aunque advirtió que "todos los jugadores tienen un precio" y que si quiere marchar "se paga su precio", recalcó que el francés tiene "dos años más de contrato" y desea que siga. Mourinho se mostró sorprendido por la petición de Lass Diarra de aumentar su sueldo y le envió un recado al señalar en la rueda de prensa el caso de Pepe como ejemplo de un profesional que juega a su más alto nivel mientras negocia la renovación de un contrato que expira antes que el del centrocampista francés. “Lo que es verdad es que Lass es un jugador que me gusta“ "Lo que es verdad es que es un jugador que me gusta. Parecía que jugaba por las bajas de Alonso y Khedira, pero contra el Getafe jugó de titular estando Alonso, Khedira, Gago y Granero y si juega de titular cuando están todos es porque es útil", indicó al respecto. Por último, Mourinho analizó la situación de Mahamadou Diarra, que según su parecer "tiene pocos minutos, pero muy buenos", además de ser un jugador "muy bueno defensivamente que va bien por arriba". "Cuando el equipo está ganando es un jugador muy bueno. Ha entrado en Auxerre, en Zaragoza, partidos difíciles, y cuando juega da su contribución al equipo. Es difícil que se vaya porque tiene su utilidad y si no entra nadie, la temporada es larga y necesitamos de todos los jugadores que tenemos", sentenció.