El Athletic salva la victoria con nueve

El Athletic Club ha aguantado, heroico, con nueve jugadores sobre el terreno de juego, los tres puntos del gol de Fernando Llorente al inicio de un partido que se ha saldado al final con dos tarjetas rojas, a Koikili y Castillo, y un penalti fallado por San José.

El equipo bilbaíno pasó de tener el encuentro más que dominado en la primera mitad, en la que el Almería casi ni remató sobre la meta de Iraizoz, a echar mano de la heroica en la segunda parte, tras la expulsión de Koikili al filo del descanso y, sobre todo, de la de Castillo en el minuto 68.

Aguantaron, en todo caso, los de Joaquín Caparrós con una entrega sin límites y con una actuación estelar curiosamente de sus dos delanteros, Llorente, que suma y sigue y ya alcanza los 8 goles en Liga y 12 en lo que va de temporada, y Muniain. Entre ambos le robaron un montón del tiempo que tenía a su disposición el Almería cuando se vio primero con uno y después con dos jugadores más.

Casi no llegaron ni a tener opciones de empatar once contra nueve los de Juanma Lillo, uno de los cuales si mandó un balón a la red de Iraizoz, el central Carlos García en el minuto 62, pero en fuera de juego.

Con este triunfo, el Athletic, que ha cogido la dinámica de ganar en casa y perder fuera, retoma sus aspiraciones europeas y se acerca, con 16 puntos, a uno de las posiciones europeas. El Almería corre el peligro de acabar la jornada en posiciones de descenso, con solo 9 puntos sumados.

Muy pronto pudo marcar el Athletic su primer tanto, ya que en el minuto 5 San José falló un penalti tan claro como innecesario de Juanma Ortiz a Gurpegui. Diego Alves demostró de nuevo su dominio de la jugada en la que el portero está más vendido.

No tardó, no obstante, el equipo bilbaíno en adelantarse en el marcador. Lo hizo gracias a Llorente, que esta vez enganchó con una rara volea de cuchara un centro desde la derecha de Igor Martínez. El balón se coló junto al palo, pero Diego Alves no estuvo a la altura de su intervención anterior.

Aún sin ser un asedio sobre el área visitante, la primera mitad fue totalmente rojiblanca. Tanto es así, que fue el único equipo que llegó con peligro al área rival. En ella, Susaeta pudo poner el 2-0 en el minuto 19 con un tiro cruzado que se le fue por encima del larguero.

También se le marchó arriba, por poco, a Koikili un lanzamiento desde la frontal en el 28; y a Llorente algo desviado un cabezazo a un centro muy alto en el 41.