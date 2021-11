El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, no ha querido hablar de su expulsión en el choque de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Real Murcia, la primera que sufre tras su llegada a España, aunque ha advertido que bastaba con ver "las estadísticas" de Paradas Romero para conocer su "perfil".

'The Special One' siempre ha estado marcado por su carácter y en sus pasos por las Ligas Portuguesa y por la Serie A italiana los colegiados ya le habían enviado a la caseta en varias ocasiones. Hasta ahora, en diez jornadas de la Liga BBVA, no había tenido ningún incidente con los colegiados y ha tenido que ser en la Copa del Rey, y en un encuentro sin aparente tensión, donde el luso haya visto su primera expulsión, tras protestar el arbitraje y las continuas tarjetas amarillas vistas por sus jugadores. Según el acta de Paradas Romero, éste expulsó al portugués, al que amonestó primero, después de que el técnico madridista le dijese: 'Vete a la mierda'.

De todos modos, tras el encuentro, Mourinho no quiso incidir en su expulsión. "El árbitro es el que tiene que escribir en su informe. No hablo, no quiero y no me gusta", señaló Mourinho, que tras ser expulsado buscó "la mejor posición posible" para seguir el encuentro y que "en el descanso" habló con sus jugadores.

“No digo que sea bueno o malo, no soy nadie para juzgar.“

De todos modos, el luso analizó al detalle el currículum de Paradas Romero, que enseñó muchas amarillas. "Basta con analizar sus estadísticas y ver que es su perfil, no digo que sea bueno o malo, no soy nadie para juzgar sino sus superiores", indicó.

“En el Zaragoza-Mallorca tuvo un récord y hoy 10 amarillas y dos rojas.“

"Pero normalmente analizo las estadísticas de los árbitros y éste tiene menos de 50 partidos con más de 250 amarillas, con 14 ó 15 rojas, o sea un promedio superior a seis por partido. En el Zaragoza-Mallorca tuvo un récord y hoy 10 amarillas y dos rojas", zanjó.



José Luis Paradas Romero, el árbitro que expulsó al luso, escribió en el acta: "En el minuto 37 el técnico José Mario Dos Santos Mourinho Felix fue amonestado por el siguiente motivo: por levantar los brazos en alto, protestando una decisión decretada por mí", escribió Paradas Romero.

“No me ha gustado Canales.“

Mourinho fue duro con Sergio Canales, al que sustituyó en el descanso del encuentro ante el Real Murcia, al admitir en conferencia de prensa que no le gustó, después de reconocer que había jugadores que de antemano sabía que iban a rendir al nivel esperado por como entrenan. "No me ha gustado Canales", respondió con sinceridad y un mensaje directo cuando fue preguntado si el cambio en el descanso se debía a alguna molestia del jugador. Al joven jugador le espera mañana una buena reprimenda de su técnico, como anunció en rueda de prensa.

“Los que no trabajan muy bien no están en condiciones de jugar bien.“

"Trabajo con ellos a diario y sabía que los que trabajan a tope están en condiciones de hacerlo bien y los que no trabajan muy bien no están en condiciones de jugar bien. Estoy contento con lo que ha sucedido porque mañana puedo decir a la cara a cada jugador que juega como trabaja", afirmó.



"Mi equipo no ha sido una sorpresa para mí. Sabía quien iba a jugar un grandísimo partido y quien no. No me he llevado ninguna sorpresa de mis jugadores. Estoy contento y pienso que la gente sale con la misma sensación. Estarán en el próximo partido de Copa porque hoy el Real Madrid ha dado a sus aficionados un partido muy interesante", agregó.