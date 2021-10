Márquez, Espargaró y Terol desde la primera línea

La clasificación del mundial de 125cc está que arde. Tendrá nombre español, pero los tres candidatos son más que válidos para ganarlo. Marc Márquez es el líder con 247 puntos. Ha conseguido la pole en el Gran Premio de Australia, la undécima en lo que va de temporada, y esta cifra le hacen ser el primer piloto en la historia de 125cc que logra estas cifras. "Las poles son una cosa que se me dan bastante bien. Son 11 poles, pero después de lo que se acuerda la gente es de quién ha ganado el título y no de quién ha hecho las poles. Lo importante es que salimos desde la primer línea, que tenemos buena confianza con la moto y que nos encontramos bastante a gusto. Todavía podemos mejorar pero lo importante es que hemos hecho un buen trabajo porque el segundo ha rodado a 6 décimas".

Nico Terol es segundo en la clasificación del Mundial de 125cc, a tan sólo 3 puntos de diferencia con respecto a Márquez. El piloto de Alcoy ha conseguido en los entrenamientos oficiales una cuarta posición que le permitirán salir desde la primerla línea de salida. "Las sensaciones son buenas, porque para el viento que hacía me he encontrado bastante bien. He intentado forzar desde el principio, había que ir muy concentrado porque en cualquier momento se levantaba la moto de delante y podías caerte en cualquier curva. Pero al final me he encontrado mejor, no he podido mejorar el tiempo de Marc pero estoy satisfecho de salir desde la primera línea. Ahora buscaremos un poco en la moto y un poco en mí para poder mejorar y tener el ritmo para poder luchar con Marc. En la carrera habrá que salir lo antes posible para intentar pararlo y que no ruede con ese ritmo".

Pol Espargaró también tiene opciones de ser campeón del mundo. El piloto catalán es tercero en la clasificación de la general, a 12 puntos de Márquez y a 9 de Terol, pero a pesar de la desventaja de puntos, también quiere luchar por el título. Espargaró ha sido el más rápido en los segundos entrenamientos libres y ha logrado el tercer mejor crono de los oficiales, consiguiendo colocarse en la primera fila de salida. "Tengo que darlo todo. Si nos caemos pues mala suerte. Esto son carreras, uno se puede caer, pero lo más importante ahora mismo es remontar ya porque quedan pocos puntos y pocas carreras. La supervivencia siempre es importante, pero si no das gas y si no remontas un poquito se te escapan. En los entrenamientos he notado demasiado el viento y no es normal. Me voy peleando todo el rato con la moto y al final eso no es bueno, porque se pierde mucho tiempo. De todas formas, si trabajamos como lo estamos haciendo las cosas van a salir mañana"