El director del equipo Saxo Bank, Bjarne Riis, ha reiterado su confianza en la inocencia de Alberto Contador con respecto a las sospechas de dopaje, aunque se muestra preocupado por la resolución final del conflicto.

"Me acabo de reunir con Alberto Contador y por el momento no tengo ninguna razón para no creer en él", declaró Riis al canal público de televisión danés DR.

Riis ya había mostrado su apoyo a Contador, fichado para las dos próximas temporadas como jefe de filas de su equipo, cuando se conoció hace una semana la suspensión cautelar fijada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) por un posible positivo por clembuterol en un control antidopaje durante el pasado Tour de Francia.

“Tengo miedo de que esto acabe en un juego político“

"Tengo miedo de que esto acabe en un juego político, y de verdad que espero que no sea así. Sería una desgracia increíble para todas las partes", dijo el dueño y director del equipo danés, según la página web de DR.

El Saxo Bank renovó su patrocinio al equipo por una temporada al hacerse oficial el fichaje de Contador en agosto, y una hipotética sanción larga al ciclista español dejaría a Riis sin su principal figura y con el apoyo económico tambaleándose.