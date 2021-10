El entrenador del Arsenal, Arsene Wenger, ha asegurado este viernes que la actitud de su capitán, Cesc Fábregas, fue "correcta" en todo momento durante el tiempo transcurrido hasta que anunció su compromiso con el club inglés, que había recibido una oferta del Barcelona por el jugador español.

"Cesc ha sido muy bueno, a pesar de toda esa historia, su amor por el club nunca estuvo amenazado", ha dicho el técnico francés en una rueda de prensa previa al encuentro que el Arsenal disputará el domingo, en la primera jornada de liga, ante el Liverpool en Anfield.

"Podías entender que estuviera dudoso sobre si volver a Barcelona o seguir aquí, pero él realmente ama este club. Su actitud ha sido completamente correcta", ha asegurado.

Wenger se refirió a sus intentos por demostrar "hasta qué punto quería que él se quedara". "Nunca sabes completamente los resultados, pero mi resolución y determinación fue siempre muy fuerte en conservarlo, y nunca fue una cuestión de dinero", ha explicado el entrenador galo, que ha anunciado además su intención de firmar un nuevo contrato con el Arsenal.

El técnico ha confirmado que el club de Londres le ha ofrecido prorrogar su estancia en el Emirates más allá del próximo verano, cuando concluirá su actual acuerdo con la entidad.

El entrenador, que llegó al Arsenal en septiembre de 1996 y logró un doblete con trofeos locales en esa primera temporada, se ha encargado de reformar el equipo desde entonces.

Sin embargo, desde que el club se trasladó al nuevo Emirates, el equipo de Wenger ha sido incapaz de obtener más títulos y su último éxito se remonta a la final de la Copa de Inglaterra en 2005.

El técnico confía en su equipo

Aún así, los "gunners" conservan su confianza en él, de la misma manera que el técnico mantiene la fe en su equipo. "Tengo que demostrar también cuánto creo en este equipo demostrando mi compromiso. Mi situación se resolverá muy pronto", ha indicado.

"Es más una cuestión de tiempo y todos los demás ingredientes que hay en un contrato serán fácilmente resueltos". "Creo que mi compromiso con el club no tiene nada que ver con la especulación sobre cómo vaya la temporada, porque eso sería injusto", ha añadido. "Si no lo hago bien y un día el club no está contento conmigo podré entender perfectamente que no vaya a estar más aquí, pero creo que lo haremos bien".

El ex técnico del Mónaco ha insistido además en que sus ganas de ganar títulos no han cesado pese al paso de los años, y ha dicho que le gusta el fútbol y ganar, una combinación que lo mantiene "hambriento".

"No tiene nada que ver con el número de años que lleves en este trabajo, es simplemente tu naturaleza. Si juego a cualquier juego contra vosotros, querré ganarlo", ha sentenciado Wenger.