Samuel Sánchez renueva hasta el 2012

El asturiano Samuel Sánchez, cuarto clasificado en último Tour de Francia y vigente campeón olímpico en ruta, ha renovado contrato con el Euskaltel Euskadi hasta el año 2012, según el acuerdo definitivo al que ambas partes han llegado en Bilbao.



"Es mi equipo de toda la vida y, si soy sincero, nunca me he imaginado con otro maillot, aunque he tenido ofertas muy buenas. En ningún momento he rechazado ninguna oferta, sino que he escogido la que pienso va a ser mejor para mí", dijo el ciclista después de rubricar la ampliación de su contrato.



Samuel Sánchez, de 32 años, confesó sentirse "muy unido sentimentalmente" al Euskaltel Euskadi y a su proyecto. "Es una gran alegría", añadió, "seguir en el conjunto que me dio la oportunidad de ser profesional".



El mánager general del equipo, Igor González de Galdeano, aseguró que el Euskaltel había hecho "un esfuerzo" para conseguir la renovación del ciclista, pero se mostró convencido de que irá en beneficio de ambas partes.



"Que 'Samu' se quede con nosotros hasta 2012 es muy importante, porque está en la élite del ciclismo mundial y es uno de los ciclistas más reconocidos del pelotón internacional. El compromiso de 'Samu' con el equipo y del equipo con 'Samu' nos ha llevado a reafirmar nuestra voluntad de seguir juntos hasta 2012. Es la mejor noticia que podemos tener".



Samuel Sánchez, nacido en Oviedo, debutó como profesional en el Euskaltel Euskadi en el año 2000. Desde entonces acumula 23 victorias. Además del oro en Pekín'08 y el cuarto puesto del pasado Tour, ha subido al podio en la Vuelta a España 2007 (tercero) y 2009 (segundo).