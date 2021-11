El vicepresidente del Milán, Adriano Galliani, insiste en que el fichaje del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, actual jugador del Barcelona, es algo "irrealizable" para su club, pues el futbolista gana una cantidad de dinero que no se pueden permitir.



En declaraciones que recoge hoy el diario deportivo italiano 'La Gazzetta dello Sport', Galliani confiesa además que el jugador que más le ha gustado hasta ahora del Mundial de Sudáfrica ha sido el alemán Bastian Schweinsteiger, centrocampista del Bayern de Múnich, lo que el rotativo interpreta como un posible objetivo de mercado para el club "rossonero".



"La operación Ibrahimovic es irrealizable. Gana una cifra que no nos podemos permitir. Sobre todo, a nosotros nos costaría 1,7 ó 1,8 veces más de lo que le cuesta al Barcelona. He dicho mil veces que el sistema fiscal español es distinto", comenta el vicepresidente del Milán.



"El Barcelona paga 350 millones de euros de sueldos y factura 440 millones, exactamente el doble que nosotros. Cuando teníamos a Van Basten era lo contrario", agrega.



Galliani explica que para que el Milán fiche este verano a un gran jugador debe primero vender a otro y niega que vaya a haber un intercambio entre su jugador, el holandés Klaas-Jan Huntelar, y el brasileño Felipe Melo, actualmente en las filas del Juventus de Turín.



"Huntelaar se queda en el Milán. He oído hablar, incluso, de un intercambio con Felipe Melo y me he tenido que apresurar a desmentirlo", afirma la mano derecha de Silvio Berlusconi en el club.



"Estoy contento con que esté aquí (Huntelaar) y que el nuestro sea un equipo que hasta el 2008 ha ganado: en 2007 la Liga de Campeones y en 2008 otros dos trofeos. Y en los últimos años ha quedado, en cuanto a puntos obtenidos, segundo por detrás del Inter", añade.