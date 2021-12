Goleada de escándalo de Portugal a Corea

0.- Corea del Norte: Myong Guk Ri; Jong Hyok Cha (Song Chol, min. 75), Chol Jin Pak, Jun Il Ri, Kwang Chon Ri, Yun Nam Ji; Yong Jo Hong, Nam Chol Pak (Kwang Chon Ri, min. 59), Yong Hak An, In Guk Mun (Yong Jun Kim, min 59); y Tae-Se Jong

Portugal ve más cerca los octavos del Mundial. La goleada (7-0) endosada a Corea del Norte, la mayor del torneo, pone las cosas muy difíciles a Costa de Marfil, que tendría que ganar por más a los asiáticos y confiar en la victoria de Brasil sobre los lusos.

En espera de un mejor Cristiano Ronaldo, el mejor de Portugal fue Raul Meireles, que abrió la goleada y estuvo muy participativo en el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego.

El extremo del Real Madrid, por su parte, mejoró la imagen ofrecida en el primer partido y jugó más para el equipo. Su contribución tuvo el premio del gol con el sexto de su equipo, rompiendo una sequía de dos años en partido oficial con su selección.

Fue el encargado de echarse el equipo a las espaldas nada más iniciarse el partido, pero la concentrada defensa coreana le tuvo bien marcado durante la primera parte.

Incluso tuvieron los de Jong-Hun algunas ocasiones de abrir el marcador, como disparos lejanos de Yong-Jo y Jong-Hyok que llegaron tras pasar por las botas de Jong Tae-Se.

El nueve de los coreanos se mostraba más peligroso que el siete de los portugueses en el duelo particular entre ambas estrellas. La diferencia estuvo en el equipo, puesto que en Portugal hay más calidad.

Ahí apareció Meireles para abrir la lata, llegando desde la posición del 'siete' para rematar un gran centro del atlético Tiago (28'). Media hora duró la resistencia coreana, que obligada a jugar con el marcador en contra mostró las mismas carencias que ante Brasil.

La segunda parte comenzó con el mismo acierto ante la puerta contraria que en la primera, con un Cristiano cada vez más participativo pero sin premio. Pero lo mejor estaba por llegar.

Cinco minutos de locura

Aún no se había cumplido nueve desde la reanudación y llegaron los cinco minutos más frenéticos del partido, en los que Portugal dejó sentenciado el choque con tres goles dos de ellos 'colchoneros'.

El primero de esos tres fue de Simao, que batió por bajo a Myong-Guk tras recibir un gran pase de Meireles en una gran combinación con Almeida. Era el minuto 54.

No lo habían digerido los de Jong-Hun, cuando un contragolpe por la izquierda con centro final de Coentrao lo remató de cabeza Almeida al fondo de la red. Apenas había pasado otro minuto. Tres después, en el 59', Tiago remató un pase de la muerte de Cristiano Ronaldo tras internarse éste por la izquierda.

En menos de cinco minutos los de Queiroz habían puesto un 4-0 muy tranquilizador en el marcador. Corea estaba noqueada y no era capaz de llevar peligro a la meta de Eduardo, espectador de lujo del festival.

Portugal jugaba a placer y se divertía, pero faltaba aún la guinda. La tenía que poner Cristiano Ronaldo, ansioso por marcar. Pero antes fue su compañero Liedson (80'), que había entrado por Almeida, el que remató a placer tras una 'pifia' de Chol-Jin.

El orgullo de Cristiano, a pesar de la goleada, seguía pidiendo más, y no desistió el madridista hasta que llegó su gol, que no fue tampoco una obra de arte. No fue capaz de superar al portero en su salida, pero el rechace le cayó sobre la espalda, remató a la media vuelta y el balón entró mansamente a la red (87').

Sonreía 'CR7' después de lograr su premio, buscado durante todo el partido, pero aún no estaba todo dicho porque el petardazo final lo puso Tiago con su segundo gol, de cabeza, a pase de Veloso (88').

Ya no había tiempo para más, por fortuna para Corea, que dijo adiós a sus opciones en el Mundial con una bochornosa goleada. El resultado también se lo pone difícil a Costa de Marfil, que necesitará un milagro en la última jornada. Brasil y Portugal se jugarán las dos primeras plazas.