"Ahora lo más importante es que Rossi venza las infecciones"

El piloto italiano Valentino Rossi evoluciona favorablemente tras la segunda intervención a la que fue sometido en el hospital Careggi de Florencia, por la fractura de tibia y peroné que sufrió en los entrenamientos libres del Gran Premio de Italia de Moto GP.



Así lo hizo saber el doctor Roberto Buzzi, responsable del área de traumatología del centro hospitalario en un comunicado, que ha subrayado que el piloto de Tavullia no ha tenido fiebre ni ha sufrido molestias durante la pasada noche.



Davide Brivio, director deportivo del equipo Yamaha de Rossi, que ha acudido al Careggi para visitar al piloto, ha señalado por su parte que éste "querría volver a casa lo antes posible pero sabe bien que la cosa más importante es, como aconsejan los médicos, vencer las infecciones".

Operación satisfactoria

Valentino Rossi, que el pasado sábado sufrió la caída más grave de toda su carrera, fue operado satisfactoriamente de la segunda intervención en su pierna derecha a la que ha sido sometido en la tarde del lunes y que ha durado poco más de 20 minutos.



El doctor italiano que ya operó a Valentino el sábado, Roberto Buzzi, ha sido el encargado (alrededor de las 14:30h) de llevar a cabo la intervención quirúrgica en la pierna del piloto. Buzzi ha vuelto a esterilizar de nuevo la herida (más de tres litros de agua utilizó el sábado para lavarla por primera vez) y posteriormente, ha suturado la herida.

“Buzzi: Al despertarse, Rossi ha reaccionado correctamente.“

"Valentino ha sido sometido a la operación bajo anestesia general. La herida ha sido inspeccionada, estaba en buenas condiciones, y ha sido cerrada sin complicaciones. Somos optimistas sobre la cicatrización de la herida en los próximos días. Le han sido aplicados 15 puntos de sutura y acto seguido, se ha trasladado al paciente a su habitación. Al despertarse, Rossi ha reaccionado correctamente", ha declarado el doctor Buzzi.

“Nos ha expresado ya varias veces sus deseos de volver a montar en la moto.“

"La cabeza de Valentino Rossi ya está puesta en las dos ruedas, en las carreras, su cabeza ya vuela. En cuanto sea seguro, será enviado a su casa. Creo que reposará en el centro médico 5-7 días más todavía. Necesitamos asegurarnos de que ha cicatrizado perfectamente la herida. Nos ha expresado ya varias veces sus deseos de volver a montar en la moto y de verse en los grandes premios. Sobre los plazos de recuperación aún no puedo añadir nada nuevo a lo que anunciamos el sábado (5-6 meses) porque en esto, a pesar de lamarse Rossi, no es un aventajado", ha añadido el médico.



En la sala de operaciones también ha estado presente el doctor especialista en las afecciones de la espalda, Giusto Chiaracane. Su presencia ha sido reclamada por los doctores que atienden a Valentino para que evaluara el estado de las molestias que el piloto arrastra desde su caída cuando practicaba motocross en abril. "Mañana, su madre me traerá las radiografías. Hoy no puedo decir nada. Estoy tranquilo porque Rossi fue tratado por el doctor Pancellini, que es mi amigo y es muy buen profesional. Mañana evaluaremos la situación", ha dicho Chiaracane.

Valentino había pasado su segunda noche de manera "regular" según el CTO toscano ("Valentino ha dormido serena y relajadamente, el post operatorio transcurre satisfactoriamente") y está acompañado en todo momento por su pareja, Marwa Kalebi, y sus padres, Graziano y Stefania. El domingo, 'Vale' recibió por la tarde la visita de todo su equipo de confianza: su mánager Davide Brivio (Brivio y el jugador NBA Danilo Gallinari le acompañaron durante el GP de Italia), su jefe de mecánicos Jeremy Burgess, sus íntimos amigos Uccio y Albi, y por último, el jefe de Yamaha, Masao Furosawa.

02.01 min El peor día de Valentino en toda su carrera como piloto se vivió un 5/06/2010 en Mugello, el circuito que era su casa.

“No os preocupéis, volveré pronto.“

Todos insisten en las buenas sensaciones que transmite Rossi como paciente. El propio Valentino quiso tranquilizar a sus 'tifosi' de Mugello, vía telefónica, minutos antes del comienzo de la carrera de MotoGP: "Hola a todos, estoy bastante bien. Quiero agradeceros a todos, pilotos y aficionados, vuestro apoyo. No os preocupéis, volveré pronto. He pasado miedo pero ahora todo va mucho mejor. El tiempo dirá, ahora lo importante es poder volver al 100%", anunció en directo al circuito.

“En el acto me di cuenta de la gravedad al mirar el pie.“

Después, siempre vía telefónica, 'Vale' continuó hablando con la televisión italiana: "Ha sido una mala caída, de muy mala suerte, pero ahora todo está andando bastante bien porque he descubierto que tengo una buenísima relación con la morfina", bromeaba el de Tavullia.

“El doctor Buzzi ha hecho un gran trabajo y aquí me estoy sintiendo como en familia.“

"La operación fue bien, el doctor Buzzi ha hecho un gran trabajo y aquí me estoy sintiendo como en familia. El lunes me harán la segunda intervención y después ya pensaremos en la rehabilitación".

“¿Para la carrera? Esperemos que no gane ninguno...“

En lo respectivo a los momentos de la caída, Rossi reconoce que al momento se percató de la gravedad: "Me di cuenta que me había lesionado en el acto al ver el pie tan descolocado. He visto después el accidente y es una caída fea, pero peor fue vista desde la moto. ¿Para la carrera? Esperemos que no gane ninguno...", concluyó 'Il dottore'.

“Su moral es alta, no tiene dolores ni fiebre.“

Después de que a Valentino Rossi le sea suturada la herida, el piloto comenzará una terapia intensiva de rehabilitación con el objetivo de poder volver a montarse en una moto cuanto antes. Todavía faltarán algunos días para que pueda volver a apoyar la pierna. "Necesitamos ver la evolución y luego ya marcaremos los plazos de la recuperación. Su moral es alta, no tiene dolores ni fiebre. Sólo ha pedido una tele para poder ver la carrera, esto significa que mentalmente evoluciona muy bien. Ahora necesita calma", expresó el doctor Roberto Buzzi.