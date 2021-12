Pedrosa se pone segundo en la general

Desde el GP de Valencia 2007, Dani Pedrosa no había conseguido ganar una carrera desde la 'pole'. En Mugello 2010 volvió a hacerlo, y con una autoridad casi insultante. Una vez superados los problemas con su Honda, el piloto de Castellar sumó su primera victoria de la temporada gracias a un ritmo descomunal, rodando en 49.

Como si de un compás se tratara, trazando siempre por el sitio justo, Pedrosa deleitó a todos con su pilotaje fino y preciso. Nadie fue capaz de hacerle sombra ni de atraparle. Este triunfo significó la novena victoria de Pedrosa en la categoría reina. Otra buena noticia para el pupilo de Alberto Puig: y es que se alzó al segundo puesto de la general, a veinticinco puntos de Lorenzo.

El piloto de Fiat Yamaha fue segundo en el GP de Italia. Lorenzo falló en carrera, ya que no pudo nunca alcanzar el ritmo de los entrenamientos. Ese detalle, el no poder rodar por debajo de 50.0, le condenó a no poder estar con Pedrosa en la lucha por el triunfo.

Lorenzo tuvo un par de detalles con Valentino Rossi en la parrilla. El mallorquín apareció con un cartel en el que se leía: "Vale, todo el mundo puede hacerse daño pero no todos pueden ser una leyenda". Y en el podio, se colocó una camiseta amarilla de Valentino.

La tercera plaza del podio se la quedó el segundo piloto oficial de HRC, Andrea Dovizioso.

Casey Stoner cosechó su mejor resultado en lo que llevamos de temporada, una cuarta plaza. Marco Melandri, Randy de Puniet y Ben Spies fueron los siguientes pilotos en la clasificación de la carrera.

Gran resultado, el mejor en MotoGP, para Aleix Espargaró. El de Granollers, en el equipo Pramac, fue octavo. Héctor Barberá acabó 12º y Álvaro Bautista, 14º.