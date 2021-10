El campeón de Tavullia de MotoGP, Valentino Rossi, ha sufrido una caída este jueves cuando practicaba moto-cross en las inmediaciones de Pesaro.



En principio, 'Vale' no sintió demasiadas molestias pero en la mañana del viernes, unas molestias en el hombro derecho le han obligado a acudir al doctor Claudio Costa.



El doctor, que no ha detectado ninguna rotura, le ha aconsejado a 'Il dottore' permanecer en el hospital para poder ser sometido a más pruebas.



Por ahora, a falta de más noticias, no parece que peligre para Rossi su participación en el Gran Premio de Japón del próximo 25 de abril, donde tendrá que defender el liderato del Mundial de MotoGP que ostenta gracias a la victoria en el pasado GP de Qatar.

Jorge Lorenzo también se lesionó haciendo Cross Se da la casualidad de que igual que Rossi, el español Jorge Lorenzo (Yamaha) también se lesionó una mano mientras practicaba motocross cerca de Barcelona a principios de esta pretemporada, lesión por la que tuvo que operarse y perderse los primeros test oficiales.