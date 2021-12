Pellegrini: "Ha sido el peor partido del año en defensa"

El entrenador del Real Madrid, Manuel Pellegrini, lamentó el mal partido en defensa que realizó su equipo ante Osasuna, aunque, afortunadamente para los blancos, el triunfo final 3-2 minimizó el problema.

"Hemos sufrido muchísimo, sabíamos que no era un partido fácil. Osasuna siempre complica y ha sido un partido raro, el peor del año en defensa", lamentó.

El chileno reconoció que su equipo estuvo "muy débil atrás", pero cree que los fallos no se debieron a los cambios en el equipo titular: "Anduvimos mal individualmente atrás y por eso nos pudieron hacer dos goles. Fue una mala tarde, de las pocas que hemos tenido este año defensivamente en el equipo".

Pese al sufrimiento, considera que hicieron "méritos para hacer tres o más goles" y señaló que Cristiano Ronaldo "marca la diferencia", congratulándose de que "por suerte" esté en el Real Madrid.

De cara al título, cree que la Liga "se va a definir en la última jornada". "Veo al equipo muy fuerte anímicamente y eso es muy importante para esos tres partidos, veo a la gente apoyando mucho. Vamos a obligar a que el Barcelona sea campeón con 99 puntos", sentenció.

Camacho: "El Madrid, en cuanto te descuidas, te la mete"

Por su parte, el técnico de Osasuna, José Antonio Camacho, destacó la pegada del Real Madrid, reconociendo que, en cuanto "te descuidas, te la mete", en declaraciones tras perder ante el conjunto blanco.

“El Madrid es un gran equipo“

"El Madrid es un gran equipo y, en cuando te descuidas, te la mete. Nos ha pasado lo mismo en toda la segunda vuelta fuera de casa, hemos podido sacar algo positivo pero al final nos vamos con derrota, sólo queda intentar aprender", admitió.

A su vez, Camacho lamentó la clarísima ocasión que falló Masoud a puerta vacía. "Lo he visto tan fácil que he mirado para otro lado. La desgracia nos acompaña, y al final no ha sido gol", aseveró sobre la oportunidad que pudo cambiar el devenir del choque.

Sin embargo, el técnico rojillo quiso animar a su equipo. "Jugando con la intensidad de hoy seguro que habrá frutos, estamos acostumbrados a estos goles. Hemos perdido muchísimos puntos en los últimos minutos por una cosa o por otra. Los jugadores tienen que salir dolidos, hay que seguir luchando y trabajando. Haciéndolo así los contrarios lo van a tener difícil", concluyó.