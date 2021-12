Pellegrini: "Rara vez Cristiano entra en provocaciones"

El entrenador del Real Madrid Manuel Pellegrini alabó a sus jugadores en la rueda de prensa previa al choque ante el Valencia declarando que siempre "han dado la cara" tras los tropiezos importantes como contra el Barcelona, mientras que salió en defensa de Cristiano Ronaldo, del que aclaró que rara vez "entra en provocaciones".



"Después del encuentro ante el Barcelona fue un momento complicado y el equipo ha tenido una respuesta. El plantel siempre ha dado la cara tras derrotas importantes como ocurrió en Almería, que logró empatar ante el Bara. De momento seguimos sumando puntos", declaró Pellegrini en rueda de prensa.



No se sumó Pellegrini a la reprimenda pública que sí dio el director general, Jorge Valdano, a la conclusión del encuentro en el estadio Juegos Mediterráneos ante el Almería. "Cristiano debe aprender a controlarse", aseguró, después de que el delantero celebrara el gol del empate con gestos hacia la grada, que había estado pitándole.

El técnico del Real Madrid asume que ese comportamiento es parte del jugador portugués. "Cristiano tiene un carácter y una personalidad que no la va a cambiar y le hace ser ganador en todos los aspectos", manifestó.

“Nos gustaría que sólo fuesen virtudes pero en determinados momentos ha respondido a provocaciones“

"Nos gustaría que sólo fuesen virtudes pero en determinados momentos, en escasas ocasiones, ha respondido a provocaciones. No es un motivo de preocupación. Le veo muy motivado para seguir ganando", añadió Pellegrini.

Para el entrenador del Real Madrid los focos siempre se centran en cada movimiento de Cristiano. "Salen tantos temas cada semana de cualquier gesto, intervención o gol que no le doy importancia".

"Es una figura y se está atento a todo lo que él hace, aunque rara vez entra en provocaciones. Él tiene su carácter y su personalidad, que no lo va a cambiar, y es lo que le hace ser un ganador aunque está claro que se dedica al cien por cien a esta profesión", señaló.



Respecto al Valencia, uno de los escollos más complicados para los blancos de aquí al final de la liga, el técnico comentó que "es un rival muy difícil ya que es un gran equipo y nos planteará un encuentro muy difícil", mientras que confirmó que el brasileño Kaká "sigue con su recuperación" por lo que no podrá jugar.



Por otro lado, al ser cuestionado sobre el choque del Espanyol ante el Barcelona, el ex del Villarreal manifestó que no verá el partido aunque luego se enterará del resultado. De momento, el Barcelona sigue tres puntos por encima de los blancos y el míster tiene claro "que la Liga nadie la pierde, sólo se gana, por lo que será mérito del vencedor", concluyó.